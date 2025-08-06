Llevando productos de la canasta básica y materiales para el hogar a bajo costo a distintas regiones de Coahuila, el “Mercadito Mejora en tu Colonia” continúa avanzando hacia su edición 300

Saltillo, Coahuila 5 de agosto de 2025.- Con el objetivo de fortalecer y apoyar a la economía de las familias, se llevó a cabo una nueva edición del programa “Mercadito Mejora en tu Colonia”, la cual avanza para llegar a sus 300 ediciones, y que alcanza a todas las regiones de Coahuila.

Fue en la Plaza de la Madre, en la ciudad de Saltillo, en donde el Mercadito estuvo presente, ofertando una gran variedad de insumos para el hogar. Ahí, el Coordinador de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez, destacó el compromiso del Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, por implementar acciones que permitan ser de beneficio para las familias.

Este programa, ofrece más de 100 productos de la canasta básica a precios accesibles, lo que permite a las personas adquirir alimentos y artículos esenciales sin afectar su economía y que sus recursos sean destinados a otros insumos.

“A través de estos programas, lo que queremos es que las familias puedan llevar comida a su mesa sin gastar de más, sabemos que la economía está difícil, por eso traemos productos de calidad a buen precio, directo a las colonias”, comentó Gabriel Elizondo Pérez.

Durante la jornada, decenas de personas acudieron para aprovechar y adquirir artículos como frutas, verduras, abarrotes, limpieza, además de minisplit, pintura, impermeabilizante, así como tinacos dentro del gran programa de materiales a bajo costo.

Entre los productos de mayor demanda destacan alimentos básicos como el huevo, el tomate y la leche, cuyos precios fueron reducidos con el objetivo de hacerlos más accesibles para la ciudadanía.

Ejemplo de ello fue que en esta edición del Mercadito Mejora, el kilo de tomate guaje que bajó de 20 a 11 pesos, el litro de leche pasó de 25 a 18 pesos y la tapa de huevo de 95 se ofertó en 50 pesos, acciones que representan un ahorro real para las familias.

Gabriel Elizondo reiteró que el objetivo es que cada vez más sectores, barrios y comunidades puedan beneficiarse de este esfuerzo, que forma parte de una política pública integral orientada al desarrollo social y económico de Coahuila.

Hasta el momento más de 60 mil coahuilenses se han visto beneficiados lo que representa un ahorro desde un 30 hasta un 80 por ciento en la compra de sus insumos.

En el evento estuvieron presentes, Lucía Dávila Flores, Sexta Regidora y Representante del Alcalde de Saltillo Javier Díaz; Enrique Martínez y Morales, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Ignacio Covarrubias Cabello, Subsecretario de Infraestructura Social en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social; Juan Carlos Villareal Garza, Quinto Regidor del Ayuntamiento; Jaime Bueno Zertuche, Director General del IEEA; Leonardo Jiménez Camacho, Director General del Cobac; Azucena Ramos Ramos, Directora General del CECyTE; José Luis Moreno Aguirre, Director del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; Catalina Labastida Pérez, Directora del Registro Civil; Dora Alicia de la Garza, Directora de los Centros de Conciliación Laboral en la Secretaría del Trabajo, así como el equipo Mejora.