Gobernador y alcalde de Ramos Arizpe dan el banderazo de arranque al programa Ruta Estudiantil, será gratuito para sus usuarios.

Ramos Arizpe, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas y Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe, dieron arranque al programa de la Ruta Estudiantil, servicio que prestarán seis camiones último modelo de manera gratuita y que será para toda la población.

“Trabajando en equipo con nuestro amigo el alcalde Tomás Gutiérrez arrancamos uno de los mejores programas sociales que hemos hecho en Coahuila, la Ruta Estudiantil Gratuita en este municipio, una ruta de transporte público completamente gratis para toda la gente de Ramos; inicia con 6 unidades nuevas con capacidad para 77 personas, con aire acondicionado, con frecuencias de 10 minutos, que transitarán permanentemente por el Blvd. Plan de Guadalupe y pasará por todas las universidades” comentó el gobernador Jiménez Salinas, con lo que se mejorará la movilidad de los estudiantes e impactará en la economía de todos los usuarios.

“Programas como este son de gran impacto y beneficio, y una vez más demostramos que trabajo mata grilla”, expresó el Mandatario estatal.

Manolo Jiménez mencionó que sin duda este es uno de los programas sociales más importantes de todo Coahuila y de México, porque, dijo, el tema del transporte y de la movilidad es fundamental para la calidad de vida de las personas.

Señaló que estos camiones no solamente garantizan el traslado de las y los estudiantes a sus escuelas, sino que, además, los transportan hacia su futuro.

Mencionó que se trabajará en coordinación con Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, para, en un futuro próximo, conectar ambos municipios con una ruta de transporte gratuita.

Manolo Jiménez destacó que a través de la estrategia Impulso Educativo se están invirtiendo más de mil 500 millones de pesos en este tema, y recordó que hace algunos meses se arrancó la entrega de más de 20 camiones de transporte escolar para los ejidos, con rutas completamente gratuitas, además de que se entregan uniformes escolares a estas comunidades y útiles escolares para todos los estudiantes de educación básica de la entidad.

“Porque sabemos que la educación es una de las herramientas más poderosas para que nuestra gente pueda salir adelante”, indicó.

Comentó que, al igual que en educación, se están invirtiendo una gran cantidad de recursos en otros temas, como el de salud, en donde se han fortalecido los servicios de las clínicas de salud de las colonias, barrios y ejidos, así como en los hospitales generales, gracias al trabajo que se realiza a través del Gran Programa de Salud Popular.

Jiménez Salinas destacó que en Coahuila hay seguridad, hay inversión, empleo y calidad de vida, por lo que pidió a todas y a todos seguir trabajando en equipo y seguir cuidando nuestro estado.

Tomás Gutiérrez Merino, presidente municipal de Ramos Arizpe, explicó que esta Ruta Estudiantil pasará por las principales universidades e instituciones educativas del municipio; comentó que será moderna, segura, para todos y completamente gratuita.

Agradeció a Manolo Jiménez por todo el apoyo brindado a Ramos Arizpe en muchos temas, pero, sobre todo, por mantener a Coahuila seguro.

Andrea González Vigil, estudiante de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, a nombre de las y los estudiantes de este municipio, mencionó que esta Ruta Estudiantil es una muestra clara de que cuando se escucha, apoya y se cree en el potencial de los jóvenes, las políticas públicas pueden cambiar vidas.

Agradeció al Gobierno del Estado y al Municipal por pensar en las necesidades de la juventud.

