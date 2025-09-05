Más de 1,300 estudiantes ahora cuentan con un nuevo espacio equipado para fortalecer su aprendizaje, gracias a la entrega de un aula didáctica y obras exteriores en la Secundaria “Dora Madero”.

Saltillo, Coah.- Para mejorar las condiciones educativas de las y los estudiantes, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a través de la Coordinación de Mejora, realizó la entrega de una aula didáctica y obra exterior en la Escuela Secundaria General Nº 20 “Dora Madero”, en el marco de la distribución estatal de útiles escolares.

Con una inversión superior a los 863 mil pesos, la obra fue ejecutada por la Coordinación de Mejora en conjunto con el Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa.

Durante su discurso, Gabriel Elizondo Pérez, declaró que estos apoyos permiten que los estudiantes puedan aprender en condiciones dignas,“Hoy no solo entregamos infraestructura, entregamos confianza en la educación pública, con estas acciones buscamos que niñas, niños y adolescentes tengan espacios seguros, funcionales y modernos donde puedan aprender, desarrollarse y soñar en grande”.

Durante el evento, el director del plantel, Carlos Alberto Galindo Carbajal, expresó su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez por estas acciones las cuales mencionó que fortalecen el trabajo diario del personal docente y brindan a los estudiantes espacios adecuados para su formación.

El proyecto incluyó la construcción de un aula equipada con loseta cerámica, cancelería de aluminio, red eléctrica, piso de concreto, así como mobiliario y equipo completo, como escritorios, gabinetes, butacas, pizarrón y dos minisplits.

Por su parte, el director del ICIFED, Julio Long Hernández, destacó que este tipo de intervenciones son parte de un esfuerzo estatal por mejorar la infraestructura educativa, ”Cada obra que entregamos refleja el compromiso que tenemos con la educación en Coahuila. No se trata solo de construir aulas, sino de crear espacios que motiven a las y los estudiantes a dar lo mejor de sí”.

Durante el presente año, el Gobierno del Estado ha invertido más de 327 millones de pesos en la rehabilitación, ampliación y equipamiento de 157 centros educativos, fortaleciendo así la infraestructura escolar en diversos municipios del estado.

Esta entrega se realizó en el marco de la distribución simultánea de útiles escolares que se lleva a cabo en todo el estado, como parte del arranque del ciclo escolar 2025-2026.

En el evento estuvieron presentes, César Iván Moreno Aguirre, Representante del Alcalde Javier Díaz, y Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Municipio; María del Mar Treviño Garza, Diputada Local del Distrito 14; Pamela Alejandra Galindo Silva, Representante de la Subsecretaría de Educación Básica; Nohemí Guevara Sosa,Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, así como equipo mejora.