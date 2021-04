Al seguir con su recorrido por las colonias de Nueva Rosita, Mayito López, candidato de Morena a la presidencia municipal de San Juan de Sabinas escucha constantemente la grave problemática que aqueja a la gran mayoría de la población y les asegura su compromiso por darles solución una vez que el voto lo favorezca este próximo 6 de junio.

Durante la jornada de toca toca por la colonia Moreira, Mayito pudo escuchar los reclamos de los vecinos por haber sido olvidados durante las pasadas administraciones municipales, tanto priistas como panistas, que lo único que han hecho es lucrar y hacer negocio con las poquísimas obras que han efectuado en el sector.

“Yo vengo a visitarlos para que conozcan quién soy; no vengo a preguntarles por sus necesidades porque eso ya lo sabemos. Me vengo a comprometer con ustedes a darles solución cuando su voto me dé la oportunidad de servirlos como presidente municipal “ dijo el candidato puntero.

A cada casa que llegó Mayito fue recibido con gusto por las personas que vieron en el candidato de Morena a una persona sencilla y comprometida y que les puede ayudar a mejorar.

También en las mesas de trabajo Mayito López ha tenido excelente recepción ya que todas las personas que asisten le reiteran su apoyo para que se convierta en el próximo triunfador de las elecciones del 6 de junio.

“Las palabras que les digo me salen del corazón, porque como ustedes también me esfuerzo todos los días para salir adelante y progresar “ señaló.

Afirmó no ser un gran orador porque lo que quiere es que lo consideren un amigo, no el político que los va a visitar solamente en campaña.

“Para qué hablar bonito como los otros si lo que dicen son mentiras; ahí tienen al actual presidente municipal Julio Long que les daba grandes discursos y era buen orador, pero un gran mentiroso “ aseguró Mayito López.

Reiteró que trabajará para gestionar fuentes de empleo, tan necesarias para reactivar economía de las familias. También se abocará a la solución del abasto de agua potable en la ciudad pues en la mayoría las colonias casi no hay presión del vital líquido para satisfacer las necesidades de los pobladores.

Igualmente trabajará para solventar el problema de la iluminación y la seguridad pública pues son temas muy sensibles para la tranquilidad de la población.

Se dijo complacido porque este proyecto está creciendo como bola de nieve ya que cada día más personas se suman para darle su voto y que llegue a ser el próximo presidente municipal de San Juan de Sabinas.

De esta manera la fuerza de la población está con Mayito López y hace temblar a los prianistas.

CON EL PUEBLO TODO Y SI. EL PUEBLO NADA.