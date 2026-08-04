ENTREGA “CHANO” DÍAZ REHABILITACIÓN Y PASTO SINTÉTICO EN VALLE DORADO

La administración municipal transforma la plaza de la colonia Valle Dorado con una infraestructura deportiva digna y moderna para la niñez y juventud del sector.

Sabinas, Coahuila.– 4 de agosto de 2026. Cumpliendo con el compromiso de modernizar la infraestructura deportiva y rescatar los espacios de convivencia en las colonias del municipio, el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren encabezó la entrega oficial de la obra de rehabilitación e instalación de pasto sintético en la cancha de futbol de la colonia Valle Dorado.

La obra transformó de manera integral este espacio de esparcimiento en un campo equipado con superficie sintética de alta resistencia, delimitación y adecuación de áreas perimetrales para el uso seguro de los deportistas y vecinos del sector.

Al convivir con las familias en la Plaza de Valle Dorado, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren destacó que la creación y mejora de instalaciones deportivas es fundamental para fortalecer la convivencia comunitaria:

“Hoy cumplimos una palabra más con los vecinos de Valle Dorado entregándoles una cancha de primera. Queremos que nuestras niñas y niños tengan lugares dignos donde jugar, ejercitarse y convivir en un ambiente sano. Seguiremos trabajando paso a paso, entregando obras de calidad directo en los barrios de Sabinas”, enfatizó el munícipe.

Para estrenar la nueva superficie de juego, los pequeños de la colonia organizaron de inmediato las tradicionales “retas” de futbol, mientras que las madres de familia y adultos mayores disfrutaron de una jornada de lotería tradicional organizada por el equipo municipal.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de mantener un ritmo constante de entregas de obra en beneficio directo de la niñez y las familias del municipio.