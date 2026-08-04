COAHUILA EN EL TOP 10 DE GENERACIÓN DE EMPLEO

· Con el 2.5% de la población nacional, Coahuila se posiciona dentro del grupo de entidades con mayor generación de empleo en México

Saltillo, Coahuila.-El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante junio se registró un incremento de mil 475 nuevos puestos de trabajo, consolidando a la entidad como referente en desarrollo industrial y crecimiento laboral.

En el primer semestre de 2026, Coahuila acumuló 9,742 empleos formales registrados ante el IMSS, lo que lo ubica en el top 10 nacional en creación de empleo.Esta tendencia positiva refleja mayores oportunidades de seguridad social, estabilidad, prestaciones y mejores ingresos para las familias coahuilenses.

Asimismo, datos del INEGI confirman que Coahuila ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, con un 65.8%, cifra muy superior al promedio nacional de 45.2%. Esto significa que 7 de cada 10 trabajadores cuentan con empleo formal, acceso a seguridad social y prestaciones de ley.

La participación de las mujeres es significativa: más del 50% cuenta con empleo formal, lo que garantiza estabilidad y acceso a beneficios laborales.

En el caso de los jóvenes, Coahuila se mantiene como líder nacional en acceso a empleos formales, superando ampliamente la media nacional.

El gobernador Jiménez Salinas subrayó que este crecimiento es resultado de la confianza empresarial en el estado, incluso en un entorno global complejo. “Coahuila trabaja todos los días para mantener un clima de seguridad y certeza, que permite atraer inversiones y generar empleos de calidad. Al mismo tiempo, seguimos impulsando la capacitación y la inclusión laboral en todas las regiones”, señaló.

Por su parte, Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo, destacó que estos resultados derivan de una política laboral basada en acuerdos, diálogo y acciones concretas como las Ferias de Empleo, programas de capacitación y estrategias de inclusión como Abriendo Espacios.

Zogbi Castro recordó también la reciente firma del Pacto Coahuila, un acuerdo que integra a empresarios, sindicatos, gobierno, academia y sociedad civil en un esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones laborales en beneficio de los trabajadores.

Finalmente, el gobernador reiteró el compromiso de su administración de seguir impulsando la atracción de inversiones, la generación de empleo formal y el bienestar de las familias en todas las regiones del estado.