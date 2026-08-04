Impulsan la conciencia social a favor de la lactancia materna

Saltillo, Coahuila, 04 de agosto de 2026.- En sesión de la Diputación Permanente, la diputada María del Mar Treviño Garza dio lectura a un pronunciamiento presentado por las diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD y UDC, con motivo de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna” que se conmemora del 1 al 7 de agosto, a fin de reconocer su importancia y fortalecer la conciencia social sobre los beneficios que genera para las madres, las niñas y los niños, además de reafirmar el compromiso de continuar impulsando, desde el ámbito legislativo, acciones que contribuyan a construir condiciones más favorables para las madres y sus hijas e hijos.

La evidencia científica ha demostrado que la leche materna proporciona una alimentación adecuada y protección frente a diversas enfermedades e infecciones, particularmente durante los primeros meses de vida. Asimismo, se ha asociado con beneficios a largo plazo para la salud de las niñas y los niños, entre ellos una menor probabilidad de desarrollar obesidad y algunas enfermedades no transmisibles.

Sus beneficios también alcanzan a las madres. Durante el periodo posterior al nacimiento, favorece su recuperación y contribuye a reducir algunos riesgos asociados con el embarazo y el parto. A largo plazo, se relaciona con una menor probabilidad de desarrollar cáncer de mama y de ovario, diabetes tipo 2 y algunas enfermedades cardiovasculares.

Por su impacto en la salud y el desarrollo durante la primera infancia, la lactancia materna forma parte de las estrategias internacionales encaminadas a mejorar la nutrición y el bienestar de las poblaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como meta mundial alcanzar, para 2030, al menos un 60 por ciento de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

“Sin embargo, alcanzar esta meta continúa representando un desafío para nuestro país. De acuerdo con los resultados disponibles de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la proporción de niñas y niños menores de seis meses que reciben lactancia materna exclusiva todavía se encuentra por debajo de los parámetros internacionales, lo que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas públicas y las acciones de apoyo a esta práctica” destaca la diputada María del Mar en el pronunciamiento.

Promover la lactancia implica generar las condiciones necesarias para que puedan ejercerla de manera libre, informada y digna, con el acompañamiento adecuado durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como con espacios apropiados en los centros de trabajo, instituciones de salud y lugares públicos.