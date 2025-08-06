Nava, Coah.- Con el objetivo de aliviar el gasto que representa el regreso a clases, el diputado del Distrito 3, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, encabezó el arranque de la venta de útiles escolares a bajo costo, reafirmando su compromiso con las familias y comunidades de la región.

Gracias a su gestión y cercanía permanente con la gente, esta iniciativa se convierte en una solución concreta a una de las necesidades más sentidas por las y los ciudadanos: el acceso a materiales escolares asequibles. Entre los artículos disponibles se encuentran cuadernos profesionales, lápices, borradores, cajas de lapicera, entre otros.

El evento contó con la presencia del Lic. Antero Alvarado Saldívar, subsecretario de Gobierno en la Región 5 Manantiales, y de la Lic. Mari Carmen de León, coordinadora regional de Mejora Coahuila, quienes reconocieron el esfuerzo del diputado para acercar este tipo de apoyos directamente a su comunidad.

La venta se realiza en la oficina de gestión del diputado, y continuará hasta agotar existencias.

Con acciones como esta, Sergio Zenón reafirma que su trabajo legislativo va más allá del Congreso, manteniéndose cercano y activo en su distrito para atender las verdaderas necesidades de la gente.