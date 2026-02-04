LAURA JIMÉNEZ Y 14° REGIMIENTO DE CABALLERÍA REALIZAN IZAMIENTO DE BANDERA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ

Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el 14° Regimiento de Caballería, llevó a cabo la ceremonia de Izamiento a la Bandera en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, con el objetivo de fomentar el respeto y los valores cívicos entre la comunidad estudiantil.

El acto cívico se realizó este 3 de febrero de 2026, en un horario de 09:00 a 09:30 horas, en el plantel educativo ubicado en la calle Alejandro Gutiérrez G. No. 301, colonia Infonavit Reforma, contando con la presencia de alumnos de las distintas carreras que ofrece la máxima casa de estudios del municipio.

La ceremonia estuvo encabezada por autoridades militares y civiles, destacando la participación del Capitán Primero de Caballería Tomás Benítez Juárez, acompañado de 2 oficiales y 8 elementos de tropa.

En representación del sector civil asistieron:

• Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, Presidenta Municipal de Múzquiz.

• Mtro. Santos Eduardo de la Garza García, Director del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz.

• Lic. Fabiola Elguezabal Garza, Subdirectora del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz.

• Prof. Mireya Jordan Saucedo, Directora de Acción Cívica y Educación del Municipio.

La ceremonia contó con una afluencia de 330 estudiantes y 35 docentes, quienes participaron respetuosamente en el siguiente programa:

• Honores a la Bandera.

• Entonación del Himno Nacional Mexicano.

• Mensaje alusivo y efemérides de la semana.

• Despedida.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con las instituciones educativas y las fuerzas armadas para fortalecer la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios entre las nuevas generaciones.