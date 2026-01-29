Laura Jiménez Gutiérrez atiende peticiones ciudadanas y supervisa instalación de luminarias LED en colonias Azteca y Guillermo Hernández

Melchor Múzquiz, Coahuila.- Atendiendo las peticiones de las y los vecinos de las colonias Azteca y Guillermo Hernández, la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez instruyó el envío de las cuadrillas de Imagen Urbana para llevar a cabo la instalación de luminarias LED, fortaleciendo la seguridad y mejorando la imagen de estos sectores.

En la colonia Guillermo Hernández, los trabajos permitirán alcanzar el 100 por ciento de cobertura con luminaria LED, mientras que en la colonia Azteca se concluyó la instalación en la plaza pública y se avanzó en las calles aledañas, brindando espacios mejor iluminados y más seguros para las familias.

Durante un recorrido de supervisión, la alcaldesa Laura Jiménez constató el avance de los trabajos y dialogó directamente con las y los vecinos, escuchando sus peticiones y comprometiéndose a regresar para dar continuidad a las acciones de mejoramiento urbano en estas colonias.

La presidenta municipal reiteró que su gobierno continuará trabajando de la mano con la ciudadanía para seguir transformando los espacios públicos y elevar la calidad de vida en todo el municipio.