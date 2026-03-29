La suspensión de energía eléctrica será solo en Nueva Rosita

La suspensión del servicio de energía programada por la Comisión Federal de Electricidad, para este domingo 29 de marzo, solo afectará la ciudad de Nueva Rosita, por lo que el resto de los sectores del municipio de San Juan de Sabinas, tendrá el suministro de energía.

De acuerdo a la información dada a conocer por una fuente de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica prevista este domingo 29 de marzo a partir de la una de la mañana y hasta las 11 horas, se llevarán a cabo en la subestación ubicada en la colonia Américo Rodríguez.

Solo afectará la ciudad de Nueva Rosita

Según la información, estos trabajos buscan mejorar el suministro de energía y sobre todo evitar apagones durante la temporada con mayor demanda del servicio, generada por las altas temperaturas

Si bien es cierto, la suspensión del servicio de energía se realiza con el propósito de garantizar la seguridad de quienes realizan estos trabajos de mantenimiento, la afectación será únicamente en Nueva Rosita.

Trascendió que, pese a que se estima un lapso de diez horas de suspensión del servicio de energía eléctrica, en caso de concluir los trabajos antes de la hora prevista el servicio se reanudará de inmediato, así mismo se explicó que se tiene un rango de tolerancia de una hora más en caso de complicarse las maniobras.

Finalmente se pidió a los usuarios la comprensión por las afectaciones, sin embargo, es necesario el mantenimiento para evitar apagones en los días más calurosos y con mayor demanda del servicio.