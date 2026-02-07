La princesa heredera de Noruega reitera sus disculpas por su amistad con Epstein y promete que dará explicaciones

(EUROPA PRESS)

La Casa Real de Noruega ha emitido este viernes un nuevo comunicado en el que reitera las disculpas de la princesa heredera Mette-Marit por su relación de amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y asegura que dará más explicaciones una vez se sobreponga al situación “muy difícil” que atraviesa la princesa.

“La princesa heredera rechaza rotundamente los abusos y actos criminales de Epstein. Lamenta profundamente no haber comprendido a tiempo qué clase de persona era”, ha hecho saber la Casa Real en su comunicado de este viernes, la segunda vez en una semana que aborda esta crisis.

La princesa heredera de Noruega mantuvo una amistad cercana durante varios años con Epstein, llegando a visitar al magnate en su residencia de lujo en Palm Beach, en el estado de Florida, durante cuatro días a principios de 2013 e incluso a darle consejos para “buscar esposa”.

La Casa Real ya se disculpó en 2019 por los contactos entre Epstein y la princesa heredera, aludiendo a que no estaba al tanto de su pasado y que las comunicaciones entre ambos se interrumpieron en 2013, en parte porque el magnate estadounidense estaba “tratando de aprovecharse” de esa relación.

El comunicado de este viernes está acompañado de una breve declaración de Mette-Marit en el que la princesa heredera expresa su más “profundo pesar” por su “amistad con Jeffrey Epstein”.

“Es importante disculparme con todos ustedes por haberlos decepcionado. Algunos mensajes entre Epstein y yo no representan la persona que quiero ser. También me disculpo por la situación en la que he puesto a la Familia Real, especialmente al Rey y a la Reina”, ha añadido.

La Casa Real insiste en que Mette-Marit “quiere contar lo sucedido y explicarse con más detalle” pero “no puede hacerlo ahora” porque “se encuentra en una situación muy difícil”.

“Espera que se comprenda que necesita tiempo para recomponerse”, añade la Casa Real.