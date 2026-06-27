Al menos 188 muertos y más de 1.500 los heridos por el doble terremoto en Venezuela

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) –

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este jueves de la muerte de 188 personas, así como de otros 1.520 heridos, como consecuencia de los potentes terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que han sacudido varias partes del país, entre ellas Caracas, durante la pasada noche.

“Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto, 1.520 personas heridas ingresadas ya en hospitales y siendo atendidas en este momento, reportadas 157 personas desaparecidas”, ha contado Rodríguez en una comparecencia ante los medios.

Rodríguez también ha cifrado en “más de 200” las personas que continúan por ahora atrapadas entre los escombros de los edificios. “Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos”, ha dicho.

Asimismo, ha detallado que unos 280 edificios se han visto afectados por estos potentes temblores, principalmente en el estado de La Guaira, que ha sido con diferencia, la región más devastada, y en especial las zonas de Caraballeda y Playa Grande, incluidos ocho hospitales y veinte centros comerciales.

Rodríguez ha agradecido el respaldo inmediato de la comunidad internacional, que se ha puesto a disposición del Gobierno venezolano para las tareas de rescate. En ese sentido, ha informado de que ya han partido equipos de rescate rumbo a Venezuela desde países como Estados Unidos, México, España, o Qatar.

De igual manera ha solicitado a la ciudadanía que colabore con las autoridades, mantenga la calma y permanezca unida ante la catástrofe. “La principal misión es dejar de lado cualquier forma de diatriba, de situación que nos divida y convertirnos en una sola fuerza (…) que colabore y atienda a las personas que han sufrido los rigores de la tragedia”, ha pedido.

Durante la jornada de este jueves, la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la situación y la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, además de las viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. El Gobierno ha declarado el estado de desastre.