ITM Group MX interesado en invertir en el puerto español de Castellón con una terminal de cruceros

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón (España), Rubén Ibáñez, ha anunciado hoy que ITM Group MX, una empresa mexicana especializada en el desarrollo y gestión de terminales de cruceros y espacios turísticos, ha mostrado su interés en invertir en el puerto de Castellón.

“El crecimiento experimentado por el puerto de Castellón en los últimos años como destino de cruceros ha despertado el interés de esta firma mexicana que se ha mostrado interesada en establecer una terminal de cruceros en PortCastelló que resultaría más atractivo para visitantes, cruceristas y operadores”, ha subrayado Rubén Ibáñez.

Así se desprende de la reunión mantenida hoy en la feria Fitur, a la que también ha asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, y la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria.

El máximo responsable de PortCastelló ha avanzado que, tras este primer contacto, en un segundo paso hay una visita prevista por parte de la empresa al puerto de Castellón para conocer la infraestructura, ver el espacio y evaluar las necesidades logísticas, así como las oportunidades que ofrece el puerto de Castellón a navieras, cruceristas y visitantes.

“Llevamos tiempo trabajando en este proyecto y para nosotros es clave que una empresa de estas características apueste por Castellón y tenga un interés firme y real por instalarse aquí”, ha aseverado Ibáñez.

BALANCE

Asimismo, el presidente de la Autoridad Portuaria, en un balance de la presencia de este año de PortCastelló en la Feria Internacional de Turismo, ha explicado que este anuncio ha sido fruto de la ronda de más de una decena de entrevistas y reuniones mantenidas durante estos días en la feria. “Volvemos con nuevos proyectos, compromisos y con la ilusión y el orgullo de saber que la estrategia emprendida ahora hace dos años está dando muy resultados”, ha aseverado.

Además de este encuentro, al objeto de fomentar relaciones y crear nuevas alianzas estratégicas en esta industria, PortCastelló ha mantenido en Fitur entrevistas y encuentros con profesionales, navieras y representantes de diferentes compañías de cruceros como the Tourism Lab, GNV, CALYPSO Tours y PÉREZ & Cía para seguir creciendo en el sector.

A día de hoy, hay cerradas ya un total de 20 escalas de cruceros en el puerto de Castellón para los dos próximos años (2026 y 2027) que supondrán la visita de cerca de 21.000 personas, entre pasaje y tripulación.