IMPULSA MANOLO EL FORTALECIMIENTO DE LA MINERÍA EN LA REGIÓN CARBONÍFERA

Se reúne con el Presidente de la Cámara Minera de México, Pedro Rivero González

Refrenda apoyo a proyectos mineros como motor económico de las regiones Centro, Norte y Carbonífera

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 22 de enero de 2026.– Al mantener un encuentro de trabajo con el presidente de la Cámara Minera de México, Pedro Rivero González, el

gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que su administración potenciará el desarrollo del sector minero en Coahuila, con especial énfasis en la actividad carbonífera, al considerarla una rama económica estratégica para el crecimiento del estado, particularmente en la Región Carbonífera.

Subrayó que, a través del trabajo coordinado con la Cámara Minera de México (CAMIMEX) y productores del sector, se fortalecerán los proyectos mineros existentes y se impulsarán nuevas oportunidades de desarrollo, aprovechando que este año la industria ha registrado buenos resultados y condiciones favorables en la entidad.

Jiménez Salinas señaló que durante el encuentro con el presidente nacional del sector minero, así como con un grupo representativo de mineros de Coahuila, dialogaron sobre acciones para consolidar la minería como una actividad clave para la generación de empleo, el desarrollo regional y la estabilidad económica de miles de familias.

“El carbón y la minería son parte fundamental de la economía de Coahuila. Estamos trabajando, gestionando y tocando puertas para fortalecer este sector, no solo en el tema del carbón, sino también en proyectos vinculados a la energía y a otras ramas de la minería”, señaló.

Acompañado por el Secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, reiteró que su gobierno seguirá respaldando al sector minero mediante gestiones, promoción y coordinación institucional, con el objetivo de que Coahuila continúe siendo referente nacional en minería responsable, productiva y generadora de bienestar.

Puntualizó que el fortalecimiento de esta industria permitirá seguir impulsando la economía regional, especialmente en las zonas carboníferas, reafirmando el compromiso de su administración con el desarrollo parejo en todas las regiones del estado.

Destacó que, además del carbón, que mantiene una ruta positiva, se analiza el potencial minero en diversas zonas, así como proyectos relacionados con fluorita, barita, y otros minerales.

Señaló que existen minas actualmente inactivas que pueden reactivarse mediante gestiones y coordinación institucional: además de informar que, junto con el secretario Luis Olivares, se recopilará información técnica y económica para estructurar proyectos viables.

Precisó que se impulsarán gestiones ante el Gobierno Federal, replicando el modelo aplicado en el sector carbón, para reactivar la minería en la Región Carbonífera; además de subrayar que estas acciones buscan generar más empleos y fortalecer la economía en municipios como Múzquiz, Ocampo y Sierra Mojada.

Durante el encuentro, las principales empresas mineras del país presentaron al mandatario estatal sus operaciones actuales en Coahuila, así como proyectos en pausa y nuevas oportunidades de inversión con interés en reactivarse o desarrollarse en la entidad.

Los empresarios expresaron su interés en invertir en Coahuila debido a las condiciones favorables que ofrece el estado, como la seguridad, el Estado de Derecho y el potencial en minerales como la barita y fluorita.

El gobernador reiteró su compromiso de generar un entorno pro-negocios y brindar respaldo institucional a las inversiones, con el objetivo de detonar nuevos proyectos mineros que generen empleos bien remunerados en la Región Carbonífera, replicando esquemas de coordinación exitosos como los impulsados en el sector del carbón.