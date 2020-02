A pesar de que ya se han dado recomendaciones para evitar el virus, hay personas que actúan de manera extraña en medio de la crisis sanitaria.

Un ejemplo de ello ocurrió en un hospital de Xiaogan, China, cuando un paciente se quitó intencionalmente el tapabocas y le tosió en la cara a los doctores. Las imágenes se han vuelto virales en redes sociales.

El paciente acababa de regresar a la ciudad desde Wuhan, origen del brote del coronavirus.

El hecho fue captado por cámaras de vigilancia y ha provocado pánico entre los internautas, quienes se sienten sorprendidos por la reacción del hombre.

De acuerdo con la fuente consultada, el hombre acudió al Hospital Central de Xiaogan para recibir tratamiento, pero no se había recuperado, por lo que decidió asistir al Hospital de Mujeres y Niños para un segundo chequeo. Para ese momento ya tenía cuatro días con 39° C de fiebre.

En el video se muestra como el hombre le entrega una receta a los médicos, pero después de que se le informó que el medicamento que buscaba no estaba disponible, el paciente supuestamente se puso de mal humor y exigió que le devolvieran su dinero.

Luego se quitó la mascarilla de protección y le comenzó a toser a los médicos.

De inmediato, los miembros del lugar se levantaron y se alejaron del hombre. Minutos después, personal del sitio desinfectó la zona y denunció el caso a la policía.

Reportes policíacos informaron que el sujeto fue localizado y declaró ante las autoridades. No estaba infectado con el virus, únicamente sufría de un resfriado con fiebre.

El portal de noticias Asian One agregó que “este incidente dejó enojados a muchos miembros del personal”, no obstante, aseguró que pueden “entender cómo se sintió el paciente en ese momento” y no quieren “causarle problemas”.