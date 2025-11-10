HEMOS ATENDIDO A MILES DE COAHUILENSES EN NUESTROS CENTROS DE SALUD: MANOLO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 07 de noviembre de 2025.- En lo que va del presente año, dentro del marco del Gran Programa de Salud Popular se han ofrecido un total de 18 millones de acciones en los 133 Centros de Salud de la entidad.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, precisó lo anterior y detalló que en promedio cada unidad de salud ofrece 130 mil servicios, que están encaminados a atender a las familias que más requieren de este apoyo, principalmante aquellas que carecen de seguridad social.

Ahondó que con datos de la Secretaría de Salud, los Centros de Salud han ofrecido 340 mil consultas médicas, 880 mil tamizajes para detección de enfermedades crónica, 700 mil aplicaciones de vacunas y se han atendido a 400 mil pacientes para orientación en planificación familiar, entre otros.

A la fecha se han ofrecido adicionalmente atenciones psicológicas gracias al apoyo que el programa “Lo que sientes importa” que se impulsa desde la oficina INSPIRA Coahuila. “Existe la posiblidad de solicitar una cita, vía QR, para ser atendidos por un especialista” asentó.

El gobernador apuntó que una de las prioridades del programa de salud popular ha sido mejorar sustancialmente el abasto de medicamentos, por ello actualmente cuentan con un 90 por ciento de abasto del cuadro básico de primer nivel de atención, beneficio que impacta de manera positiva en la salud de las y los coahuilenses sin derechohabiencia, personas mayores de 70 años o con alguna discapacidad severa.

Al respecto Manolo Jiménez Salinas, reiteró que el acceso a medicamentos, permite que

los pacientes de los Centros de Salud lleven un tratamiento médico completo y gratuito, sin el riesgo de interrumpirlo por falta de surtimiento.

Además de apoyar con la entrega de medicamentos controlados para atender enfermedades mentales, consultas dentales, estudios, control del embarazo, promoción de la salud, vasectorías y entrega de diversos métodos anticonceptivos, entre otros.

Jiménez Salinas recalcó que los 133 Centros de Salud han sido rehabilitados y equipados en su totalidad. “Hicimos un recorrido por todo el estado y observamos esta necesidad que ahora nos genera estos resultados, ahora ampliamos los servicios y tenemos espacios más cómodos” externó.

“El éxito de este Gran Programa de Salud Popular, es resultado de la suma de esfuerzos con la Secretaría de Salud, personal médico y de enfermería, que a través de su invaluable labor, contribuyen a la salud y el bienestar de nuestra gente”, señaló.

Actualmente se cuenta con el soporte de 3 mil colaboradores entre médicos, personal de enfermería, brigadistas, vacunadores y personal de apoyo que permiten realizar este gran número de acciones en favor de la salud en los Centros.

Por su parte Eliud Aguirre Vázquez, Secretario de Salud, informó que los Centros de Salud ofrecen el servicio de telemedicina con especialistas, “se han otorgado 8 mil 329 consultas desde su arranque en 2024” preciso.

Este programa innovador ha valido el reconocimiento de la Secretaría de Salud Federal y ya se evalúa para que sea un modelo de referencia para el país, agregó.

“Gracias a la visión del gobernador y el apoyo de su esposa Paola Rodríguez, ofrecemos una gama de atenciones que le dan un nuevo rostro a nuestras unidades de salud” puntualizó.