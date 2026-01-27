Hallan sin vida a adulto mayor en domicilio del centro de Palaú

Un adulto mayor de la villa de Palaú fue localizado sin vida al interior de su domicilio situado en la calle Francisco Marquez con Morelos en el centro de esa comunidad.

Hasta el sitio se movilizó personal de Protección Civil y Bomberos tras el reporte hecho por vecinos de quien en vida respondía al nombre de Arturo Rodríguez Garza de 79 años de edad, que tenía al menos tres días sin ser visto en la vivienda, por lo que extrañados, los lugareños decidieron llamarlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, motivo por el cual solicitaron la presencia de autoridades.

A la casa habitación se aproximó Personal del Mando coordinado, y de la Agencia de Investigación Criminal, éstos últimos quienes tuvieron que forzar el acceso al domicilio y ubicaron el cuerpo ya sin signos vitales del adulto mayor.

En el sitio ya la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de este lamentable hallazgo.