GOBIERNO DEL ESTADO BRINDA INCENTIVOS A QUIENES CONTRATEN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se apoyará con el pago de tres meses de cuotas del IMSS, además de los apoyos fiscales establecidos por la ley.

Saltillo, Coahuila.– El Gobierno de Coahuila dio a conocer que se apoyará la inserción de personas con discapacidad en empleos formales mediante el pago de tres meses de cuotas del IMSS correspondientes a los trabajadores con alguna discapacidad que sean contratados en las próximas semanas.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, mencionó que esta acción forma parte del Programa para la Formalización del Empleo que se implementa en Coahuila, y que busca facilitar la incorporación al mercado formal de este grupo de personas consideradas de difícil colocación.

En la pasada Feria de Empleo para Personas Vulnerables participaron 17 empresas que ofertaron más de 400 vacantes. Asimismo, se contó con la presencia de un gran número de buscadores de empleo, como de instituciones de capacitación y atención a personas con discapacidad.

“El gobernador Manolo Jiménez Salinas nos instruyó diseñar políticas laborales que permitan incorporar al mercado de trabajo formal a más coahuilenses y brindar oportunidades de desarrollo a quienes más lo necesitan”, comentó Nazira Zogbi.

Agregó que, cuando una persona en situación vulnerable accede a un trabajo formal, también accede a servicios de salud, mejor alimentación y mayores posibilidades de emprendimiento; lo que eleva su estándar de vida y reduce la carga económica que recae en sus redes de apoyo.

La secretaria del Trabajo mencionó también que esta inclusión laboral fortalece la confianza individual, eleva la autoestima, el sentido de pertenencia y la autonomía.

“Sin duda, esta acción nos ayudará a seguir consolidando los índices de empleo en Coahuila, pero sobre todo estamos contribuyendo a que las familias de los coahuilenses que viven con alguna discapacidad puedan salir adelante y participar del crecimiento con justicia social que vive nuestro estado”, aseguró Nazira Zogbi.

Los interesados en acceder a estos beneficios pueden contactar a las oficinas del Servicio de Empleo Coahuila, ubicadas en todas las regiones del estado.