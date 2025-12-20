GENERA TURISMO DESARROLLO PAREJO EN TODAS LAS REGIONES DE COAHUILA

Saltillo, Coah.- En atención al compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de diversificar la vocación turística y llevar desarrollo parejo a todas las regiones, la Secretaría de Turismo Estatal impulsó eventos emblemáticos en el 2025.

La Bendición de Cascos en Parras, lo ha posicionado como un destino biker y uno de los preferidos para el turismo carretero del país; reunió a más de 10 mil asistentes y generó una derrama económica superior a 15 millones de pesos.

El AGROFEST Tierra de Contrastes, evento organizado por egresados de la UAAAN; reunió a más de 25 mil asistentes en Saltillo. Entre sus principales atractivos destacó el Pabellón de Vinos de Coahuila y el de Pueblos Mágicos.

Al Festival de la Carne Asada Sabinas 2025 asistieron más de cinco mil personas y generó una derrama económica de 35 millones de pesos; se ha consolidado como una de las principales celebraciones gastronómicas del norte de México, impulsando la economía y dando proyección de la Región Carbonífera.

En Acuña, luego de más de una década, en coordinación con la iniciativa privada y con el respaldo del Gobierno del Estado, se retomó con éxito el evento Running Las Vacas que reunió a más de 20 mil visitantes, principalmente del sur de Texas y generó una derrama económica de 35 millones de pesos.

Este año la Feria de San Buenaventura conmemoró su edición 80 y superó todas las expectativas al recibir cerca de 60 mil visitantes, generar una derrama económica de 35 millones de pesos y alcanzar una ocupación hotelera del 100 % en San Buenaventura y del 70 % en la Región Centro–Desierto.

La Coahuila 1000, el rally más seguro de México, contó con 120 pilotos en competencia y 350 en la ruta turística; asistieron siete mil espectadores y generó una derrama económica de 50 millones de pesos. La ruta fue Torreón-Parras-Monclova, abarcando un total de 11 municipios de tres regiones del estado.

Con más de 36 años de historia y tradición, la Gran Cabalgata de Sabinas reunió a más de ocho mil cabalgantes y alrededor de 60 mil espectadores, con una derrama económica superior a 30 millones de pesos y junto con la Feriexpo impulsó una ocupación hotelera del 100% en la Región Carbonífera.

El Festival Rodeo Saltillo se posiciona como uno de los eventos más icónicos de la capital coahuilense, reunió a más de 80 mil asistentes, generando una derrama económica superior a 50 millones de pesos y una ocupación hotelera del 95%.

Se consolida como el mejor rodeo de México y uno de los eventos más importantes del norte del país con actividades gastronómicas, culturales, ganaderas y deportivas, así como una gran cartelera musical.

Por otro lado, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos apoyó la realización de las Ferias de Saltillo, Sabinas, San Buenaventura, Monclova, San Juan de Sabinas, Candela y Torreón, así como diversos eventos deportivos y de aventura.