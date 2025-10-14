· Se refuerza la coordinación entre los tres órdenes de gobierno

· Coahuila mantiene su liderazgo nacional en seguridad y calidad de vida

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 08 de octubre de 2025.-El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración del Centro de Control y Comando (C2) de Ramos Arizpe, obra que fortalecerá la seguridad pública y la capacidad de respuesta en este municipio, refrendando el compromiso del Gobierno del Estado por mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros de México.

“¡Seguimos blindando la seguridad de Coahuila con más inversión en tecnología e inteligencia! Junto con nuestro amigo el alcalde Tomás Gutiérrez entregamos la remodelación del C2 de Ramos Arizpe ahora interconectado al C4 estatal.

Con los nuevos equipos, tenemos ya en este municipio más de 400 cámaras y así seguiremos ampliando la Red Estatal de video inteligencia en todas las regiones para prevenir más delitos, reaccionar más rápido y proteger mejor a las familias coahuilenses”, destacó el gobernador.

Puntualizó que la seguridad no se resuelve con una sola acción, es un trabajo permanente que se realiza todos los días.

“Aquí en Coahuila hay voluntad para entrarle con todo, hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y hay inversión. Por eso Coahuila es uno de los estados más seguros de México”, señaló.

El Gobernador reconoció el trabajo conjunto con el alcalde Tomás Gutiérrez, a quien agradeció por su compromiso y liderazgo; así como efectuar proyectos, programas y obras que suman al esfuerzo estatal para seguir dando resultados en bien de la comunidad.

Asimismo, recordó que durante el último año se han invertido 3 mil 500 millones de pesos en materia de seguridad en todo Coahuila, consolidando un modelo ejemplar a nivel nacional.

Resaltó que no es obra de la casualidad, sino del trabajo coordinado entre el Ejército, las fiscalías, las policías estatales y municipales, los empresarios y la ciudadanía. En Coahuila trabajamos unidos, con voluntad y resultados.

El Gobernador enfatizó que Coahuila y municipios como Ramos Arizpe ofrecen lo mejor de los dos mundos: seguridad, estabilidad, oportunidades y calidad de vida, razón por la cual miles de familias de otras regiones del país han elegido establecerse en esta zona.

El C2 de Ramos Arizpe se integra a la red estatal de centros de control y vigilancia que operan en las principales regiones del estado, como parte del Plan Estatal de Seguridad, garantizando un entorno seguro para el desarrollo de las familias y la atracción de nuevas inversiones.

En su intervención el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino destacó que la puesta en marcha del nuevo C2 de Ramos Arizpe representa un día histórico para el municipio, al consolidar una infraestructura moderna equipada con 360 cámaras de vigilancia, tecnología de reconocimiento facial y lector de placas que fortalecerán la seguridad en todo el territorio.

Gutiérrez agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como la colaboración del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones estatales y municipales.

Por su parte Diego Gándara Cavazos, Presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), subrayó que la inauguración del nuevo C2 refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la seguridad y la competitividad económica.

Expuso que la seguridad es primordial para conservar la confianza de los inversionistas y mantener a Ramos Arizpe como una de las zonas más atractivas para la inversión y el desarrollo industrial del país. Este proyecto reafirma el trabajo coordinado entre sociedad, iniciativa privada y gobierno.