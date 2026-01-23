EXITOSA REUNIÓN ENTRE EL GOBERNADOR MANOLO JIMÉNEZ Y LA SECRETARIA DE ENERGÍA

Ciudad de México; a 22 de enero de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió con la titular de la Secretaría de Energía federal, Luz Elena González Escobar, con la finalidad de darle seguimiento a los proyectos que en la materia se tienen para Coahuila.

“Tuvimos una excelente reunión con la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. Trabajando en equipo, vamos a seguir impulsando grandes proyectos para Coahuila”, manifestó el Mandatario estatal.

En dicha mesa de trabajo, ambos funcionarios reiteraron su compromiso de trabajo en equipo y coordinado para llevar a buen puerto todos aquellos proyectos y acciones que representarán nuevas inversiones en el tema de energía y que impactarán positivamente en las regiones Centro, Carbonífera y Norte.

En esta reunión también se revisó el funcionamiento del nuevo esquema de la producción de carbon y como se puede mejorar la logística de entrega-recepción.

Además, en esta reunión se informó por parte de CFE el inicio de la segunda etapa de asignaciones para los pequeños y medianos productores de carbón en Coahuila, con lo cual se busca que la mayor cantidad de productores de la región tengan pedidos garantizados por los próximos 3 años, lo cual da certeza a los productores para invertir y generar nuevos empleos.

“Todas estas acciones serán de gran beneficio para la economía de la región”, comentó el gobernador.

Manolo Jiménez informó que, además, en esta reunión se habló de otros proyectos estratégicos e inversiones importantes en temas eólicos y fotovoltaicos.

Reiteró su total compromiso y voluntad para continuar trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno de la presidenta Sheibaum, y continuar consolidando a Coahuila como el mejor lugar para vivir con nuestras familias.

“En los próximos años, Coahuila se consolidará como uno de los jugadores de energía más importantes del país”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez.