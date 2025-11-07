Estímulos a productores en agricultura sustentable: Raúl Onofre

Saltillo, Coahuila, 06 noviembre de 2025.- El Diputado Raúl Onofre Contreras presentó un punto de acuerdo con objeto de solicitar a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), diseñen o en su caso fortalezcan los programas, subsidios, estímulos o apoyos especiales, dirigidos prioritariamente a pequeños y medianos agricultores que adopten prácticas de defensa y conservación del medio ambiente, a fin de fomentar la agricultura sustentable, sostenible en México.

El punto de acuerdo, aprobado por unanimidad de votos en sesión del Congreso del Estado, señala que fortalecer la agricultura sostenible permitirá mantener la productividad a largo plazo sin agotar los recursos naturales, al promover prácticas como la rotación de cultivos, el uso eficiente del agua y la reducción de la dependencia de químicos, se evitan la degradación del suelo, la contaminación del agua y la pérdida de la biodiversidad.

Onofre Contreras afirmó que México tiene gran abundancia de recursos naturales y cuenta con alrededor de 200 mil especies diferentes, que representan el 12% de la biodiversidad del mundo, por ello es indispensable buscar formas sustentables de proteger esta biodiversidad a futuro, promoviendo prácticas como la preservación de semillas nativas, el fomento de la agricultura orgánica, la gestión correcta e informada del agua, proyectos de estimulación de lluvias para recarga de presas y la vinculación científica y tecnología entre los productores y los centros de investigación.

Por lo anterior, dijo que es fundamental para el sistema alimentario del país que las políticas públicas y los instrumentos de apoyo económico, estén orientados a incentivar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, vinculadas al aprovechamiento racional del agua, la conservación del suelo y la biodiversidad, favoreciendo así las condiciones actuales de los pequeños y medianos agricultores, y la conservación del medio ambiente, sin poner en riesgo los recursos de futuras generaciones.