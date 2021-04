Vecinos de la colonias del Seis, 11 de Julio y Calle 11 de la colonia Comercial reconocieron a Mayito López como el mejor candidato a la presidencia municipal de San Juan de Sabinas, pues es el único que puede garantizar el cambio verdadero en la manera de gobernar el municipio, todo esto dentro de la cuarta transformación del país que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante las mesas de trabajo celebrada con los habitantes de dichos sectores , el candidato de Morena escuchó atentamente las peticiones realizadas, entre ellas, de jóvenes deportistas que reconocieron que los espacios con que cuentan para la práctica de sus disciplinas no han sido atendidos por las administraciones municipales incluyendo la actual, ante esta realidad pidieron al futuro alcalde de San Juan de Sabinas el mejoramiento y dignificación de estos espacios.

MAYITO LÓPEZ reiteró nuevamente su postura de encabezar un gobierno incluyente, donde ciudadanos de todas las edades tendrán los mismos derechos de aspirar a una vida digna, por lo cual se comprometió a dar solución inmediata a la problemática que enfrentan y a crear los espacios que garanticen a todos los deportistas el logro de sus objetivos tanto para competencias, como para aquellos que simplemente realizan actividades físicas; para mantener y procurar su salud.

“Yo no les vengo a prometer, me vengo a comprometer con ustedes para trabajar en la materialización de las obras que todos requieren en los sectores donde viven, y me refiero no sólo a la creación despacio deportivos dignos, sino también a mejorar sustancialmente el renglón de seguridad que padecemos todos los que vivimos en este municipio y aquí en Nueva Rosita”.

Hizo hincapié en que los mandos policiales y el actual alcalde son los responsables de la inseguridad que se vive en el municipio, pues lo único que les interesa es el dinero que le pueden quitar a la población”

Y agregó “ nos tratan como delincuentes, pero ya no lo vamos a tolerar y el 6 de junio los vamos a sacar de la presidencia porque Morena y Mayito López van a ganar.

En cuanto al tema del empleo dijo que ya el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador se ha fijado en nuestro municipio y vendrán dos nuevas empresas que reactivarán el empleo y la economía.

“Y no vamos a parar ahí porque sabemos que son fundamentalmente los empleos lo que más falta hace para reactivar la economía y asegurar el sustento de sus familias, desde hoy les digo que con el apoyo de ustedes el próximo 6 de junio dejaremos atrás años de olvido de los gobiernos municipales que nos han generado esta lamentable situación en la que nos encontramos” aseveró.

Dijo sentirse emocionado y contento por el recibimiento que le dan y ello le obligará a no fallarle a los habitantes del municipio; “ trabajaré todos los días sin descansar y por amor a ustedes que son los que merecen una mejor calidad de vida.

CON EL PUEBLO TODO Y SIN EL PUEBLO NADA