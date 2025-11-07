EN EQUIPO CON EL IMCO FORTALECEMOS LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE COAHUILA: MANOLO

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- Con la presencia de Valeria Moy, directora general del IMCO, y ante representantes del sector empresarial e industrial de La Laguna de Coahuila, integrantes de la academia, alcaldes y alcaldesas de la región, así como parte de su gabinete, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la reunión del Consejo Estatal de Competitividad e Innovación en esta región, ante quienes se presentó el Plan Maestro de Competitividad del Estado, sus objetivos, avances y compromisos.

“En Torreón tuvimos una excelente reunión con la Directora Nacional del IMCO y las y los integrantes del Consede para impulsar el Plan Maestro para la Competitividad e Innovación de Coahuila. Aquí, gobierno, empresarios, académicos y sociedad civil estamos trabajando juntos para que nuestro estado siga siendo de los mejores lugares para vivir, crecer e invertir. En Coahuila, seguimos avanzando pa’ delante a pasos de gigante”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez señaló que estas mesas de trabajo son muy enriquecedoras, en las que se ponen de manifiesto temas económicos y de seguridad, entre otros, para entre todos y en equipo, trazar la mejor ruta para mejorar en los indicadores de esta zona del estado y de Coahuila.

Mencionó que la presencia de Valeria Moy es un claro ejemplo de que en Coahuila siempre se está buscando la mejora continua en todos los temas, con la finalidad de impactar de manera positiva en la calidad de vida de las y los coahuilenses.

Resultado de lo anterior, dijo, es que Coahuila es hoy la segunda entidad más segura de todo México, y la entidad tiene tres de las ciudades más seguras.

“Y así como en el tema de seguridad, queremos seguir teniendo una mejora continua en el tema económico, y para nosotros son muy importantes las mediciones del IMCO porque, como dicen por ahí, lo que no se puede medir no se puede mejorar”, señaló.

Jiménez Salinas comentó que estos indicadores son un referente para construir estrategias y desarrollar acciones que ayuden a fortalecer nuestra economía local, para que Torreón y Saltillo sigan estando dentro del top 10 nacional, como las ciudades más competitivas de México.

Agradeció la presencia de todas y todos quienes integran este Consejo, porque desde aquí se cierran filas ante las adversidades y se trabaja en equipo para superarlas.

Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, presentó el Plan Maestro de Competitividad del Estado, y explicó que la región Laguna es estratégica para Coahuila y tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestro estado.

“Es una zona que combina historia, innovación, industria y talento, y hoy se consolida como uno de los principales motores económicos del norte del país”, indicó.

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad expresó su gusto porque las mediciones del IMCO sirvan como herramientas de políticas públicas, para mejorar dichos índices, como se está haciendo en Coahuila.

Directivos de cámaras empresariales e industriales de La Laguna coincidieron en la apertura, coordinación y comunicación que se tiene en la entidad, con lo que se sigue construyendo un Coahuila más competitivo, productivo e innovador.

La instalación del Consejo Estatal de Competitividad e Innovación es una de las acciones estratégicas del Plan Maestro para la Competitividad en Coahuila.

Uno de los principales objetivos de este Plan Maestro es reposicionar a Coahuila en el índice de Competitividad Estatal del IMCO.

A través de este Consejo Estatal se busca la armonización y alineación de los programas e iniciativas institucionales para lograr reposicionar a Coahuila en términos de competitividad e innovación, así como potenciar el impacto mediático de estas acciones.