El Gobierno Municipal de Múzquiz impulsa el deporte con entrega de material deportivo e inauguración de torneos de fútbol 7

Múzquiz, Coah.- Como parte del firme compromiso con el impulso al deporte y la sana convivencia, el Gobierno Municipal de Múzquiz realizó la entrega de material deportivo durante el Torneo de Fútbol 7, celebrado el domingo 18 de enero de 2026 en la Villa de las Esperanzas, con el objetivo de fortalecer la práctica deportiva en la comunidad.

Asimismo, el sábado 31 de enero de 2026, en la Villa de Palaú, se llevó a cabo la inauguración del torneo de fútbol 7 en las ramas infantil y juvenil, denominado “Fútbol por Palaú: Formación y Disciplina”, el cual contó con la participación de 12 equipos. Durante el evento, las autoridades realizaron la entrega de material deportivo en apoyo a los jóvenes deportistas.

En representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, estuvieron presentes la regidora Norma Leticia Guerra, el regidor Luis Mondragón, el profesor Gerardo Múzquiz Loo, Director de Fomento Deportivo; el profesor Humberto Alejandro Robledo de Anda, Coordinador Deportivo; así como Pablo Ibarra, secretario de la Liga de Fútbol 7.

El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, refrenda su compromiso de apoyar al deporte a través de la Dirección de Fomento Deportivo, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de la niñez y juventud del municipio.