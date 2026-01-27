EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

(EUROPA PRESS) –

El Gobierno de Estados Unidos trabaja ya en el establecimiento de su presencia en Venezuela, incluyendo elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para influir en el nuevo escenario político que previsiblemente se abre tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, en una suerte de avanzadilla antes de que ambos países retomen relaciones diplomáticas, según publica la cadena CNN en base a información de distintas fuentes.

Washington dependerá en gran medida de la CIA para asentarse en Venezuela antes de ratificar su presencia diplomática oficial, principalmente debido a la transición política en curso que se prevé, pero también por la inestable situación de segura del país tras la detención de Maduro.

“El Departamento de Estado planta la bandera, pero es la CIA quien realmente ejerce la influencia”, ha señalado una de estas fuentes a la cadena estadounidense, quien ha detallado que el objetivo es preparar el terreno a través de los primeros contactos informales “que los diplomáticos no pueden tener”.

Contactos tanto con la oposición como con las diferentes facciones del gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De la misma forma, la CIA compartiría información con la Inteligencia venezolana sobre sus preocupaciones con respecto a rivales de Washington, tales como China, Rusia, o Irán.

La versión del Departamento de Estado es que la Administración norteamericana continúa los tabajos con las autoridades interinas pra estabilizar el país, como parte del plan de tres fases del que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha hablado sin referirse en concreto a los plazos para culminar una transición.

La CIA desempeñó un papel fundamental en la operación que hace unas semanas acabó en la detención de Maduro en Caracas. La agencia fue la encargada durante varios meses de recabar información sobre el terreno que resultó clave para capturar al presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores.

De igual forma, la decisión de la Administración Trump de respaldar a Delcy Rodríguez para pilotar la transición, en lugar de a la opositora María Corina Machado, responde también a las informaciones que maneja la agencia, detalla también la cita cadena estadounidense.