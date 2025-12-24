Diputada Zulmma Guerrero impulsa reforma para garantizar la menstruación digna y gratuita en Coahuila

Saltillo, Coahuila.– Con el objetivo de avanzar en la igualdad sustantiva y en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, integrante de la Fracción Parlamentaria “Evaristo Pérez Arreola” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley para garantizar el derecho a la menstruación digna y gratuita.

La propuesta plantea reformas a la Ley Estatal de Educación y a la Ley Estatal de Salud, a fin de establecer de manera expresa, permanente y obligatoria la provisión gratuita de insumos de gestión menstrual —como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales u otros productos equivalentes— en escuelas públicas y centros de salud del estado.

Una necesidad social impostergable

En Coahuila, más de 630 mil mujeres y adolescentes se encuentran en edad menstrual, y cerca del 18 % vive en condiciones de pobreza, lo que dificulta el acceso a productos básicos para la gestión menstrual. Esta situación, conocida como pobreza menstrual, impacta directamente en la educación, la salud, la dignidad y la igualdad de oportunidades.

Diversos estudios nacionales e internacionales demuestran que la falta de insumos y de condiciones adecuadas de higiene provoca ausentismo escolar, rezago educativo y estigmatización, especialmente entre niñas y adolescentes. En este contexto, la diputada Guerrero subrayó que la menstruación no puede seguir siendo un factor de exclusión o desigualdad.

De los discursos a los derechos efectivos

Aunque Coahuila ya reconoce la higiene menstrual en su marco legal, la legisladora señaló que las disposiciones actuales son insuficientes, pues no garantizan de forma permanente la gratuidad de los insumos ni su entrega continua. Por ello, la iniciativa busca elevar este derecho a rango legal pleno, asegurando su cumplimiento y exigibilidad.

La reforma también contempla la educación menstrual integral, la eliminación de estigmas y la incorporación de los productos de gestión menstrual al cuadro básico de insumos de salud, con prioridad para zonas rurales y población en situación de vulnerabilidad.

Invertir en menstruación digna es invertir en desarrollo

Experiencias en otras entidades del país y a nivel internacional han demostrado que la gratuidad de insumos menstruales reduce el ausentismo escolar, mejora la salud pública y fortalece la equidad de género. En ese sentido, la diputada Guerrero enfatizó que no se trata de un gasto, sino de una inversión social que impacta positivamente en el desarrollo educativo, económico y social de las mujeres.

“La menstruación digna es un derecho humano. Garantizarla significa construir un Coahuila más justo, incluyente y con igualdad real de oportunidades para todas”, afirmó.

Con esta iniciativa, el Congreso del Estado tiene la oportunidad de saldar una deuda histórica con las mujeres, consolidar avances legislativos y colocar la dignidad humana en el centro de la política pública.