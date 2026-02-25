Detienen a dos y aseguran metanfetaminas en Múzquiz

Mediante un comunicado, la fiscalía general de Coahuila, confirmó la detención de dos personas, y el aseguramiento de narcóticos conocidos como metanfetaminas, tras dos cateos realizados en igual número de inmuebles en la cabecera municipal de Múzquiz, la noche del martes.

De acuerdo al comunicado, la noche del martes, se realizaron dos operativos simultáneos de cateo en el Municipio de Muzquiz a fin de robustecer de manera contundente las acciones en materia de investigación y prevención de seguridad.

Esta estrategia implementada, cita el comunicado, forma parte de las acciones impulsadas por el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas y el fiscal general Federico Fernández Montañez, para retirar las drogas de las calles.

Ambos operativos, añade, estuvieron coordinados por el delegado Regional de la fiscalía, Diego Garduño Guzmán.

En estas acciones participaron los tres órdenes de gobierno; con presencia de la policía municipal, policía de acción y reacción, grupos de reacción, policía estatal, agencia de investigación criminal y del fuero federal la presencia activa del ejército mexicano y la guardia nacional aportando seguridad perimetral.

Así mismo se informa que derivado de los cateos fueron detenidas dos personas por su probable comisión de delito, así mismo fueron aseguradas pequeños empaques con contenido presumiblemente narcótico identificado como metanfetaminas.

Finalmente, cita el comunicado, que con estas acciones se continúa la estrategia en materia de seguridad y prevención del delito para generar un Coahuila Seguro.