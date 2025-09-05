La iniciativa reconoce proyectos y trayectorias que promueven la igualdad; la convocatoria estará disponible en braille y con interpretación en Lengua de Señas Mexicana.

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), encabezada por el secretario Enrique Martínez y Morales, junto al director del DIF Coahuila, Alejandro Cepeda, y la titular Patricia Yeverino, de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, anunciaron en rueda de prensa la convocatoria del concurso estatal “Yo por la Inclusión”.

Este certamen busca reconocer y distinguir a las personas, colectivos u organizaciones que han impulsado acciones, trayectorias o proyectos orientados a promover la inclusión, la igualdad de derechos y la no discriminación en distintos ámbitos de la vida social. La iniciativa se alinea con la visión de un Coahuila más justo, equitativo y solidario.

La convocatoria contempla una categoría única con un premio económico de $100,000.00 pesos, destinado a visibilizar y celebrar la labor transformadora de quienes han trabajado por construir entornos más igualitarios y libres de discriminación.

Entre los requisitos para participar se deberá presentar un formulario de inscripción, una descripción del proyecto o trayectoria con un máximo de tres cuartillas, así como evidencia documental, gráfica o testimonial que respalde la propuesta. Además, se solicita copia de la identificación oficial de quien postula o, en su caso, de la representación legal.

Los proyectos serán evaluados con base en su impacto social y comunitario, considerando el alcance, la población beneficiada y los resultados comprobables. También se valorará la contribución a la inclusión y a la igualdad de derechos, la sustentabilidad, la posibilidad de réplica, la originalidad y el enfoque transformador. De manera opcional, podrán participar personas cuya trayectoria refleje una vida dedicada a la inclusión, evaluando en este caso el impacto sostenido en el tiempo.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre de 2025, y podrán enviarse al correo nodiscriminacion@coahuila.gob.mx o entregarse en físico en las oficinas de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación. Los resultados se darán a conocer el 19 de octubre de 2025.

El secretario Enrique Martínez y Morales destacó que este concurso representa un esfuerzo inédito del gobernador Manolo Jiménez, para visibilizar, reconocer y motivar a personas físicas o morales que impulsan proyectos relacionados con la inclusión y la no discriminación, siempre apegados al marco de los derechos humanos. “Hoy abrimos este premio con la convicción de fortalecer una sociedad más justa e igualitaria”, expresó.

Durante el evento se contó con la participación del intérprete de Lengua de Señas Mexicana, Fidencio Martínez, y se presentó la convocatoria en sistema braille, reafirmando el carácter incluyente de esta iniciativa.