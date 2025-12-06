CONSTRUIMOS EN EQUIPO UN MEJOR COAHUILA

Titulares de las Secretarías del Gobierno del Estado rinden informe ante las diputadas y diputados de Coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.– En el marco de la glosa del segundo informe de resultados del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las y los titulares de las diversas secretarías que conforman su administración acudieron ante el Congreso del Estado para ampliar la información en cada uno de los diversos rubros, resaltando un ejercicio democrático y transparente ante el Poder Legislativo.

La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, dio la bienvenida a las y los servidores públicos que comparecieron ante el Congreso estatal y lideró los encuentros que se dieron en un ambiente de transparencia y democracia con las y los representantes de las diversas fracciones parlamentarias.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, destacó la fortaleza institucional del estado, la gobernabilidad estable, la reducción de cruces migratorios en más del 90 por ciento, la modernización del Registro Civil y el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos, búsqueda de personas y protección civil.

El secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, informó que Coahuila alcanzó por primera vez desde 2016 el nivel de endeudamiento sostenible (semáforo verde), obtuvo primer lugar nacional en crecimiento de ingresos locales y recibió mejoras en perspectiva crediticia por agencias calificadoras internacionales.

Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, señaló que Coahuila se mantiene como el segundo estado más seguro del país y el más seguro del norte, gracias a 7 mil 500 millones de pesos en inversión, construcción de 15 cuarteles, modernización en inteligencia y más de 19 mil operativos coordinados con fuerzas federales.

La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, puntualizó la consolidación de los 513 Puntos Violeta, el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, la operación de 19 Centros LIBRE y más de 8 mil medidas de protección, además de amplia capacitación con perspectiva de género para personal gubernamental.

La titular de Cultura, Esther Quintana Salinas, expuso que más de un millón de personas acudieron a eventos culturales y cinco millones participaron de forma digital; destacó el éxito de la FILC 2025, la ampliación de la Red Estatal de Museos y la proyección internacional del Sarape de Coahuila.

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, resaltó que Coahuila consolidó uno de los mejores momentos económicos de su historia, con 143 nuevos proyectos de inversión provenientes de 17 países, más de 152 mil millones de pesos y 66 mil empleos generados, además de programas para fortalecer a MIPyMES y cadenas de proveeduría.

El secretario de Educación, Emanuel José de Jesús Garza Fishburn, comunicó los avances en infraestructura escolar, digitalización de procesos educativos, profesionalización docente y fortalecimiento de programas para mejorar la permanencia, lectura y rendimiento académico en todos los niveles educativos.

La titular de la Secretaría del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, señaló que Coahuila mantiene altos niveles de formalidad laboral, paz laboral y procesos de inspección eficientes; además, impulsó programas de capacitación para empleabilidad y fortaleció la justicia laboral mediante los nuevos centros de conciliación.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, informó la ampliación de programas de apoyos alimentarios, acciones en zonas vulnerables, fortalecimiento de comedores comunitarios y expansión de estrategias para mejorar el bienestar de familias en las cinco regiones.

La secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas., Elma Marisol Martínez González, presentó los avances en auditorías, transparencia, control interno y certificaciones nacionales que colocan a Coahuila entre los estados con mejores prácticas en gobierno abierto.

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, enfatizó en las obras carreteras, modernización de vialidades, fortalecimiento de infraestructura municipal y avances en movilidad urbana mediante proyectos estratégicos de conectividad.

La secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, destacó que, gracias al modelo de trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, se concretaron 24.7 millones de pesos en inversión para programas de bienestar social y proyectos de innovación, como fortalecer acciones como Puntos Violeta, la modernización del Aeropuerto de Saltillo, el impulso al tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo y programas como “Verde Verde Coahuila”, “Veamos Pa’delante” y “Sonrisas de Gigantes”, consolidando a Coahuila entre los primeros lugares en confianza institucional.

El secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, se destacaron inversiones en infraestructura hospitalaria, modernización de centros de atención, incremento en jornadas de prevención y vacunación, así como mejoras en abasto de medicamentos y equipamiento médico. Destacó también la entrega de 30 mil tarjetas de salud popular, 170 caravanas médicas con 82 mil servicios y una inversión superior a los mil 200 millones de pesos en infraestructura hospitalaria y centros de salud.

El secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, destacó acciones de regularización, entrega de viviendas, mejora de infraestructura urbana y programas para garantizar acceso digno a servicios básicos en colonias de diferentes municipios.

La secretaría de Medio Ambiente, Diana Estens de la Garza, informó sobre las inversiones superiores a 50 millones de pesos en combate de incendios forestales, reforestación, monitoreo ambiental y modernización de trámites; Coahuila se ubicó entre los primeros lugares del país con menor número de incendios y superficie afectada.

En su comparecencia, el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, precisó que el liderazgo nacional en producción de leche de cabra, algodón, sorgo forrajero y melón; la inversión de más de 188 millones de pesos en apoyos y la firma del convenio histórico con CONAGUA por más de 9 mil millones para tecnificación de riego en La Laguna y el apoyo a los ganaderos con el Programa para la Industrialización de la Carne para la entidad.

La secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, preciso que el fortalecimiento de la promoción turística nacional e internacional, el crecimiento de la industria vitivinícola y la ocupación hotelera total en Pueblos Mágicos durante temporadas altas, consolidando a Coahuila como destino seguro y competitivo.

Al concluir la glosa, las y los diputados reconocieron la disposición del gabinete para ampliar información y responder a los cuestionamientos, reafirmando la política de transparencia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. El ejercicio permitió constatar que Coahuila avanza con rumbo claro, resultados tangibles y trabajo coordinado en todas las áreas del gobierno.