Conquista oro Gabriela rodríguez en Grand Prix de tiro con escopeta

Saltillo, Coahuila.- La coahuilense Gabriela Rodríguez Garza conquistó un nuevo título internacional, y su primero en este 2026, luego de terminar en la primera posición del “Amir Grand Prix Lusail” de tiro con escopeta, evento que se llevó a cabo en Qatar.

La escopetera oriunda de Saltillo dominó la competencia de principio a fin tras colocarse en la primera posición de la ronda de clasificación en la modalidad Skeet Individual, con 120 blancos; superando a Lucie Anastassiou, de Francia, con 118; la local Reem Al Sharshani se colocó en el tercer sitio con 117.

En la final, donde avanzaron las ocho mejores, Rodríguez Garza se impuso con categoría de principio a fin, en un duelo con la estadounidense Julia Nelson, quien se quedó con la medalla de plata; en tanto que Reem Al Sharshani se colgó el bronce.

Gabriela Rodríguez Garza se prepara para enfrentar un arduo calendario en este 2026, donde destacan los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, y el Campeonato Mundial ISSF de Tiro Deportivo, a efectuarse en Doha, Qatar; en este último, se reparten las primeras plazas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026.