Conmemoran en Múzquiz el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917

Melchor Múzquiz, Coah.- En el marco del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno Municipal de Múzquiz llevó a cabo una solemne Ceremonia Cívica en la explanada de la Presidencia Municipal.



En representación de la Presidenta Municipal, Laura Jiménez Gutiérrez, acudió el Secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz, quien estuvo acompañado por el Coronel de Caballería D.E.M. Hugo Horacio Verdeja Salcedo, Comandante del 14° Regimiento de Caballería, así como el regidor Luis Mondragón Santos encargado del discurso oficial.



El acto cívico se realizó en coordinación con el 14° Regimiento de Caballería y la Dirección de Acción Cívica, contando con la asistencia de síndicos, regidores, directores municipales, representantes de instituciones educativas, así como ciudadanos, quienes se dieron cita para rendir homenaje a este importante acontecimiento histórico que dio origen al marco jurídico que rige la vida democrática del país.



Durante la ceremonia se llevaron a cabo los honores a la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional Mexicano, participaciones artísticas y cívicas a cargo de alumnos de diversas instituciones educativas, así como un mensaje oficial alusivo a la fecha, destacando la importancia de la Constitución como pilar de legalidad, justicia social y soberanía nacional.



Con este acto, el Gobierno Municipal de Múzquiz refrenda su compromiso de fortalecer los valores cívicos y el respeto a los símbolos patrios, promoviendo la participación ciudadana y la memoria histórica de nuestro país.