Durante gira de trabajo del Gobernador Manolo Jiménez en Austin, Texas, la Directora de Desarrollo Económico y Turístico de Texas, Adriana Cruz, resaltó la competitividad e historia de Coahuila, comparando a ambos estados

El Gobernador de Coahuila mantuvo reuniones de trabajo con directivos de Seguridad, y Desarrollo Económico y Turístico de Texas, así como con empresarios del Consejo de Liderazgo Empresarial

Austin, Texas; a 01 de octubre de 2025.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas tuvo una productiva jornada de trabajo en la ciudad de Austin, Texas, dentro de la que Adriana Cruz, directora de la Oficina de Desarrollo Económico y Turístico de este estado, mencionó que Coahuila es el Texas de México.

“Muy buena reunión de seguimiento a los acuerdos que firmamos con nuestro amigo el gobernador Greg Abbott hace un año para fortalecer la relación Coahuila-Texas. Estuvimos con nuestros equipos de economía y seguridad revisando las acciones realizadas y acordamos llevar nuevos proyectos en educación y turismo, e instalar una mesa de diálogo para intercambiar opiniones y visiones de las negociaciones que vienen sobre el Tratado de Libre Comercio”.

El Mandatario coahuilense se reunió con funcionarios de Texas titulares en áreas de seguridad, economía y turismo, con quienes dio seguimiento a acciones y proyectos que se acordaron en su pasada reunión con el gobernador Greg Abbott.

Además, tuvo una mesa de diálogo y de trabajo con empresarios integrantes del Consejo de Liderazgo Empresarial de Texas.

Manolo Jiménez presentó a las autoridades de Texas las prioridades estratégicas de Coahuila en materia de promoción económica y turística y de Seguridad Pública.

Informó de los excelentes indicadores que tiene Coahuila en todos los rubros, mismos por los que hoy nuestra entidad es una potencia nacional y una de las mejores para la llegada de inversiones del país.

Jiménez Salinas expuso que Coahuila está entre las entidades más competitivas del país, que Saltillo es la ciudad número uno en ese tema, y que el estado cuenta con infraestructura, mano de obra calificada, calidad de vida, y que se trabaja en equipo entre los tres órdenes de gobierno para generar las mejores condiciones para que las empresas tengan operaciones exitosas en la entidad.

Destacó que Coahuila es el segundo estado más seguro del país, y que se trabaja de manera coordinada con el estado de Texas en este mismo tema.

En su intervención Adriana Cruz, directora de la Oficina de Desarrollo Económico y Turístico de Texas, habló sobre los proyectos de cooperación y oportunidades de inversión bilateral Texas–Coahuila, en temas como nearshoring, turismo, energía y movilidad, y reconoció los buenos resultados que ha obtenido el estado por los que consideró que Coahuila es el Texas de México.

Asimismo, se expusieron proyectos de cooperación en el tema de Seguridad Pública entre los dos estados.

Se acordó mantener la estrecha colaboración y mantener abierto el canal de diálogo, para dar seguimiento a las nuevas acciones acordadas que sean de beneficio para las sociedades de ambos estados.

Por parte de la delegación coahuilense que participó en esta gira de trabajo estuvieron Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Blas Flores González, Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado de Coahuila; Luis Olivares Martínez, Secretario de Economía; y Sofía Delgadillo, Directora de ProCoahuila.