CIENTOS DE MILLONES DE DERRAMA Y OCUPACIÓN HOTELERA DEL 100% POR EL JUEGO DE MÉXICO: MANOLO

En un esfuerzo conjunto entre la Federación Mexicana de Fútbol, el Club Santos Laguna y el Gobierno del Estado de Coahuila se realizó una gran organización que permitió una ocupación hotelera del 100 por ciento y una gran promoción turística

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15de Noviembre de 2025.- Al celebrar el rotundo éxito del juego de la Selección Mexicana de Fútbol contra Uruguay en Torreón, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacó que el encuentro no solo fue un evento deportivo, sino un poderoso motor económico y una prueba de la seguridad de la entidad, registrando al rededor de 150 millones de pesos en derrama económica.

Agregó que Coahuila se consolida como sede de eventos de talla mundial, debido a la seguridad que mantiene; además de ofrecer toda una oferta turística, gastronómica y cultural para los visitantes.

Señaló que la celebración del partido, en el marco de la preparación de la selección rumbo al Mundial 2026, generó una histórica derrama económica para la región Laguna y alcanzó el 100% de ocupación hotelera en Torreón y sus alrededores.

“El partido de nuestra Selección Nacional contra Uruguay fue un éxito en todos los frentes. La pasión por el fútbol se tradujo en una afluencia masiva que nos permitió alcanzar el 100% de ocupación hotelera, llenando restaurantes, comercios y servicios. Esta es la clase de derrama económica que Coahuila necesita y que estamos impulsando con eventos de talla mundial,” puntualizó el gobernador Jiménez Salinas.

Hizo hincapié en que la capacidad de Coahuila para ser sede de un encuentro de esta magnitud es un reflejo directo del trabajo coordinado en materia de seguridad.

En ese sentido se reforzó el blindaje de la Región Lagunera al implementar un operativo de seguridad sin precedentes, en coordinación con las autoridades municipales de Torreón, que garantizó la tranquilidad y el orden antes, durante y después del encuentro, tanto dentro del Territorio Santos Modelo como en las zonas de esparcimiento.

También resalta la confianza de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) que eligió a Coahuila, como lo afirmó su Presidente Ejecutivo, Ivar Sisniega Campbell, precisamente por gozar de un ambiente de paz y seguridad.

El éxito del evento posiciona a Coahuila, y en particular a Torreón, “en el ojo de México y del mundo” como un destino ideal para el turismo deportivo y de negocios. El Gobernador reiteró su compromiso de seguir atrayendo eventos que impulsen la economía local y refuercen la identidad y el orgullo coahuilense.

“Este es solo el arranque de los grandes eventos que vendrán para Coahuila. Seguiremos abriendo las puertas a la inversión, al turismo y a todo aquello que ponga en alto el nombre de nuestro estado,” finalizó el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.