CHANO DÍAZ IRIBARREN PARTICIPA EN EL ENSOMBRERAMIENTO DE LA ADELITA 2025 EN LA SECUNDARIA GENERAL “FRANCISCO MURGUÍA”

Sabinas, Coahuila; 13 de noviembre de 2025.

El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, acudió a la Escuela Secundaria del Estado General Francisco Murguía, ubicada en la colonia Sarabia, para participar en la ceremonia del “Ensombreramiento de la Adelita 2025”, una tradición que fortalece la identidad cultural y conmemora el espíritu de la Revolución Mexicana.

El evento, realizado a las 9:30 de la mañana, contó con la participación de jóvenes que presentaron diversos cuadros de danza alusivos a las Adelitas y al movimiento revolucionario, demostrando talento, entusiasmo y compromiso con las tradiciones mexicanas.

La presencia del alcalde generó un ambiente de alegría entre las y los estudiantes, quienes se acercaron para saludarlo, tomarse fotografías y expresarle mensajes de cariño. En redes sociales, ciudadanos compartieron comentarios como “Usted es mi presi de oro” y “Es un ser de luz”, reflejando el aprecio que la comunidad de la colonia Sarabia le tiene.

La directora del plantel, Alicia Ortiz González, agradeció públicamente el apoyo permanente que han recibido por parte del alcalde Chano Díaz Iribarren, reconociendo su cercanía y disposición para fortalecer las actividades educativas y formativas de la secundaria Francisco Murguía.

El personal docente y autoridades escolares destacaron la importancia de seguir trabajando de la mano con el municipio para impulsar la educación y promover eventos que fortalezcan los valores cívicos entre la comunidad estudiantil.