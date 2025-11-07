BENEFICIAN A FAMILIAS RAMOSARIZPENSES CON EL PROGRAMA “HUEVO Y LECHE”

El programa “Huevo y Leche” sigue llegando a todas las regiones de Coahuila, contribuyendo a la economía de las familias y fortaleciendo su alimentación.

Ramos Arizpe, Coahuila. — Como parte del programa alimentario implementado por el Gobierno del Estado de Coahuila, que busca fortalecer la economía familiar y mejorar la alimentación de miles de hogares, se llevó a cabo una nueva entrega del programa “Huevo y Leche” en la colonia Los Pinos, del municipio de Ramos Arizpe.

Este programa, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y coordinado por Gabriel Elizondo Pérez, beneficia actualmente a más de 450 mil familias en todo el estado, de las cuales más de 8 mil pertenecen a Ramos Arizpe.

Durante la entrega de estos productos, Gabriel Elizondo Pérez, coordinador estatal de Mejora, declaró que cada programa está diseñado para elevar la calidad de vida de las familias.

“Trabajamos en cada colonia, barrio y ejido de Coahuila para que las familias tengan acceso a alimentos básicos y nutritivos. Nuestro compromiso es seguir llegando a cada rincón del estado con apoyos que realmente lo requieran”, expresó Elizondo Pérez.

Por su parte, el alcalde de esta ciudad industrial, Tomás Gutiérrez Merino, agradeció el trabajo coordinado entre el Gobierno Estatal y Mejora Coahuila, que impulsa este tipo de acciones.

“Hoy miles de familias ramosarizpenses pueden llevar productos esenciales a su mesa gracias al gobernador Manolo Jiménez. Estos programas fortalecen nuestra comunidad y alivian la economía de quienes más lo necesitan”, señaló el alcalde.

Además de Ramos Arizpe, el programa alimentario “Huevo y Leche” continúa extendiéndose por todo el estado. En días recientes también se realizaron entregas en Saltillo, específicamente en las colonias La Madrid y Azteca.

En este evento estuvieron presentes Edna Ileana Dávalos Elizondo, diputada local; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Fernando Simón Gutiérrez Pérez, subsecretario de Transporte, Movilidad e Infraestructura del Estado; así como integrantes del equipo Mejora.