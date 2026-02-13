Accidente en la 57 deja importantes daños materiales

Última hora

Un accidente en el que se vieron involucrados dos unidades se reporto la tarde de este viernes, sobre la carretera federal 57, en su tramo El Saúz – Estación Hermanas, informaron las autoridades, donde no se reportaron personas lesionadas solo daños materiales

El percance se registró a la altura del kilómetro 90 + 800, del citado tramo carretero, hasta donde se trasladaron autoridades y cuerpos de emergencia.

Un automóvil KIA en color azul y un Avenger, de la marca Dodge en color gris, son las unidades involucradas en el accidente.

Cabe señalar que de momento no se ha revelado la identidad de los ocupantes de ambas unidades, sin embargo, elementos de la Guardia Nacional, se encuentran en el sitio realizando las indagatorias correspondientes.