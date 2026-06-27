Refuerzan en México la proyección internacional del cooperativismo vasco con el Gobierno de Guanajuato

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco en España, Mikel Torres refuerza en México la proyección internacional del cooperativismo vasco con el Gobierno de Guanajuato

– IREKIA

El vicelehendakari invita a esta institución y a la Caja Popular Mexicana al II Foro ASETT de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) –

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, continúa en México su agenda institucional para reforzar la proyección internacional del cooperativismo vasco como modelo de competitividad, cohesión social y arraigo territorial. En esta nueva jornada se ha reunido con el Gobierno de Guanajuato, región de más de 6 millones de habitantes y quinta economía más grande del país.

En concreto, ha mantenido un encuentro con la presidenta de Desarrollo Económico de Guanajuato, Cristina Villaseñor. También se ha reunido con el consejo de la Caja Popular Mexicana, la mayor cooperativa de crédito de México, con 3,9 millones de socios, en un encuentro encabezado por su director general, Ricardo López.

En ambas reuniones, la delegación vasca ha compartido la experiencia de Euskadi en el impulso de la economía social y el cooperativismo como “palancas de desarrollo económico sostenible, generación de empleo de calidad y fortalecimiento del tejido productivo local”.

En este contexto, el vicelehendakari ha subrayado el “valor estratégico” de la economía social en un momento de “profundas transformaciones económicas y sociales”. “La economía social es un modelo con el que es posible producir, competir y crecer distribuyendo riqueza, reduciendo desigualdades y fortaleciendo la cohesión social”, ha afirmado.

FORO ASETT

Asimismo, ha trasladado a sus interlocutores mexicanos la invitación a participar en el II Foro ASETT, que se celebrará en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián del 11 al 13 de noviembre de 2026, y que incluirá sesiones de trabajo, actividades paralelas y visitas institucionales para delegaciones internacionales.

El vicelehendakari ha destacado la vocación global del encuentro y el papel que ASETT está llamado a desempeñar como “espacio de innovación y cooperación internacional”. “Queremos consolidar un foro internacional potente porque ASETT es un proyecto global. Nos interesa conocer las mejores experiencias del cooperativismo y de la economía social en el mundo, aprender de ellas y generar un gran espacio de pensamiento compartido que nos permita mejorar todo lo que rodea a la economía social a nivel internacional”, ha señalado.

Torres ha insistido en que el intercambio internacional debe basarse en “la escucha y el aprendizaje mutuo”. “No se trata de inventar nada, sino de ver lo que ya funciona, replicarlo si es bueno y mejorarlo o adaptarlo a cada realidad”, ha explicado, en una reflexión compartida también por la secretaria Cristina Villaseñor.

Por su parte, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, ha puesto en valor el papel de ASETT como “catalizador de alianzas estratégicas” ya que este foro internacional “conecta agentes clave de la economía social para generar diálogo, fortalecer alianzas e impulsar, desde la acción colectiva, el futuro de la economía social con impacto real”.

Pérez Barredo ha recordado además que ASETT constituye “un proyecto de colaboración institucional multiescalar”, impulsado conjuntamente por diferentes administraciones públicas. “Es, sobre todo, un proyecto de colaboración entre administraciones de distintos niveles: desde el Gobierno de España hasta la Generalitat de Catalunya, junto al Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia”, ha explicado.

La viceconsejera, que además es presidenta de ASETT, ha detallado también las tres grandes líneas de trabajo que estructuran el proyecto. “Lo que tratamos de desarrollar son tres grandes ámbitos: un instituto de prospectiva, un laboratorio social y un espacio de investigación muy vinculado a la universidad, al conocimiento y a la formación, todo ello con una vocación netamente internacional”, ha detallado.

APRENDIZAJE GLOBAL

En este sentido, el director de ASETT, Iñigo Albizuri, ha destacado que el objetivo es convertir ASETT en “un ‘hub’ de innovación y conocimiento compartido en economía social, abierto al aprendizaje global y al intercambio de buenas prácticas”.

La viceconsejera ha subrayado, además, la dimensión internacional de la próxima edición del foro, que contará con la colaboración de organismos multilaterales como Naciones Unidas, a través de la oficina Local2030, y de la OCDE.

“Queremos captar ideas, aprender de ellas e incorporarlas allí donde puedan aportar valor. No se trata de pensar que somos mejores que nadie; al contrario, siempre encontramos experiencias inspiradoras que pueden ayudarnos a seguir avanzando”, ha añadido.

Durante los encuentros mantenidos en México, la delegación vasca también ha trasladado su disposición a seguir colaborando con instituciones mexicanas en el impulso del cooperativismo y la economía social, incluyendo el ámbito regulatorio y legislativo. En este sentido, se han emplazado a futuras reuniones telemáticas.

Pérez Barredo ha concluido reivindicando la cooperación como motor del progreso colectivo. “El ser humano ha mejorado la humanidad a través de la colaboración y no de la competición. Esa es nuestra convicción. Nos gustaría también que la legislación mexicana ayudara a la creación de más cooperativas y, en todo aquello en lo que podamos contribuir, así lo haremos”, ha concluido.