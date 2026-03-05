Vecinos de La Retama agradecen a Chano Díaz mejoras en alumbrado y limpieza del sector

Rehabilitación de luminarias y limpieza de lotes baldíos benefician a familias y fortalecen la seguridad

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.– Vecinos del fraccionamiento La Retama expresaron su agradecimiento al presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren por los trabajos de rehabilitación de luminarias en todo el sector, así como por la limpieza de lotes baldíos que por años representaban un problema para la comunidad.

Gracias a estas acciones, las familias hoy cuentan con calles mejor iluminadas y espacios más limpios, lo que ha permitido que niñas y niños puedan salir a jugar con mayor seguridad, promoviendo además el esparcimiento y la convivencia familiar.

Durante el recorrido por el sector, el alcalde fue recibido con muestras de cariño por parte de los vecinos, quienes incluso le ofrecieron algunos aperitivos en señal de agradecimiento. En su diálogo con las familias, el presidente municipal anunció que La Retama será la primera colonia en donde se llevará a cabo el programa “Cine en tu Colonia”, compromiso que fue celebrado especialmente por los menores.

En su mensaje, Chano Díaz reconoció el esfuerzo de las familias que se han involucrado activamente en el cuidado de su comunidad, trabajando en conjunto con la administración municipal en temas de limpieza, seguridad y reporte oportuno de situaciones que requieren atención.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una relación cercana con la ciudadanía y seguir impulsando mejoras que eleven la calidad de vida en cada sector del municipio.