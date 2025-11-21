Última hora: Pierde la vida en volcadura

Una trágica volcadura registrada la tarde de este miércoles, ha cobrado la vida de una persona del sexo femenino en hechos registrados en la autopista premier en su tramo Nueva Rosita – Allende.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 11 del citado tramo carretero de cuota donde se vio involucrado un automóvil sedán. La mujer se presume que viajaba de Allende a Nueva Rosita.

Diversas autoridades y cuerpos de emergencia llegaron al sitio. De momento se desconoce si viajaban más personas en la unidad, ni las causas del accidente. Tome precaución si va a transitar por dicho tramo carretero.