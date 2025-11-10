Trump nomina al veterano abogado John Coale como enviado especial para Bielorrusia

El presidente de EEUU deja en sus manos las negociaciones para excarelar a otros 50 presos políticos en las prisiones bielorrusas

9 Nov. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo la nominación del abogado John Coale como enviado especial para Bielorrusia con la doble misión de seguir acercando relaciones con el presidente del país y gran aliado de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, y proseguir con las negociaciones para la excarcelación de presos políticos.

Coale, de hecho, y según ha confirmado Trump, ha está conversando con las autoridades bielorrusas sobre la liberación de otros 50 presos políticos (o “rehenes”, como han sido descritos por el presidente norteamericano”).

“Quisiera agradecer de antemano al muy respetado presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, su consideración respecto a la liberación de estas personas adicionales”, ha añadido Trump en declaraciones formuladas a través de su plataforma, Truth Social.

Coale, de 78 años, es un abogado conocido por haber ayudado a negociar el gran acuerdo de 380.000 millones de euros pactado con la industria tabacalera a finales de la década de 1990 y, según ha reconocido en varias entrevistas, comenzó su vida laboral muy cerca de destacados políticos del Partido Demócrata antes de transitar a las filas republicanas.

Durante los dos últimos meses, Coale ha protagonizado varios viajes a Bielorrusia y trasladado al gran aliado del presidente ruso el interés de Trump por “normalizar” las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bielorrusia, para lo cual Washington se ha ofrecido a retirar las sanciones impuestas sobre la aerolínea estatal Belavia y a reabrir la Embajada.