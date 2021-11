Torreón, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó 161 escrituras en La Laguna, 80 para Torreón y el resto para San Pedro, Matamoros y Francisco I. Madero, con lo que se da certidumbre al patrimonio familiar.

Señaló que gracias al trabajo coordinado entre Estado y Municipios se puede llegar a contextos como el de hoy, de dar certeza al esfuerzo de cientos de familias.

En su mensaje, el Mandatario estatal felicitó a los que hoy reciben este documento: “Pues es un papel con todas las de la Ley; hemos tratado con el pasar de los años, en los distintos cargos, generar acciones para agilizar todo tipo de trámites, pero siempre digo que cada predio es una historia y cada familia es muy distinta por todo lo que pasaron para tener su escritura. En primer término, lo que sufrieron para pagar y cómo buscaron que ese predio les diera un hogar y tranquilidad”.

Recalcó que no es más que la historia de los mexicanos y laguneros que luchan por obtener un patrimonio, por lo que en el ámbito institucional ha construido una coordinación efectiva con la visión de que no se pierda con el paso de los años.

“Poco a poco se dejan los colores afuera y se atiende a todos por igual para ayudar a quienes tienen entre 20 y 30 años sin haber hecho el trámite, para que hoy finalmente lo consigan”, dijo.

Riquelme Solís manifestó que hoy todos quienes reciben este documento tienen la posibilidad de recurrir a un notario y decidir a quién le quieren dejar ese patrimonio, además de que tiene muchos otros significados.

“Este tipo de actos son los que más satisfacción dan, cuando juntos llegamos a cerrar un evento en el ámbito familiar”, expresó Miguel Riquelme.

De la misma manera, advirtió que en su Administración trabajan para que todas las familias estén bien y tengan una mejor calidad de vida.

En su intervención, Enrique Martínez y Morales, Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado, expresó que este día es muy importante en la vida de 161 familias de esta región.

“Este documento es la constancia de muchos años de trabajo, y desde que el gobernador Miguel Riquelme llegó a la Administración se preocupó porque los ciudadanos tengan escriturado el pedazo de tierra que les corresponde”, dijo el titular de la SEVOT.

Recordó que en el mes de octubre hubo un descuento especial para llevar a cabo este trámite, y que también lo habrá del 10 al 16 de noviembre con motivo del Buen Fin.

“Para que un programa como éste funcione, se deben alinear los objetivos de los municipios, del Congreso del Estado, del Colegio de Notarios, y todo se logra con el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme”, señaló Martínez y Morales.

Señaló que la escritura no llega sola a la casa, sino que la ciudanía debe aportar documentación para poder cristalizar el sueño de tenerla, por lo que, de nueva cuenta, invitó a quienes no han realizado el proceso que no lo dejen de hacer.

Por su parte, Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón, comentó que la obtención de la escritura es un anhelo de muchas familias que le da certeza jurídica a su vivienda.

“Por eso es muy importante que los gobiernos hagamos el esfuerzo de acercarlos a que tengan la escritura que acredita que le den certeza a su hogar”, reiteró.

María Lorena Flores Lira, beneficiaria del programa, agradeció al gobernador Miguel Riquelme por haber pensado en todas las familias de la región al hacer realidad este programa.

En esta entrega estuvieron presentes, además, Miguel Ángel Leal Reyes, Director del Consejo Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rural; Sergio Mier Campos, Director General del Instituto Registral y Catastral, y Ricardo Flavio Aguirre Gutiérrez, Director General de la Comisión Estatal de la Vivienda, además de diputados federales, locales y funcionarios estatales.