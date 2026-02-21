Supervisa Óscar Ríos rehabilitación de drenaje en la colonia Comercial de Nueva Rosita

Como parte del seguimiento a las solicitudes ciudadanas y el compromiso de atender problemáticas que impactan directamente en la calidad de vida de las familias, el alcalde Óscar Ríos Ramírez realizó una supervisión de los trabajos de rehabilitación de drenaje que se llevan a cabo en la calle Javier Mina, en la colonia Comercial de Nueva Rosita, todo con el respaldo del Gobernador, Manolo Jiménez Salinas

Durante el recorrido, el edil destacó que esta obra responde a las peticiones realizadas por vecinas y vecinos del sector, quienes durante años habían enfrentado problemas derivados del deterioro de la red sanitaria, por lo que ahora se trabaja en una solución de fondo que permita prevenir afectaciones futuras y garantizar un mejor servicio.

Estas acciones permitirán optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario, reduciendo riesgos de fugas, encharcamientos y afectaciones a la salud pública, además de mejorar las condiciones de infraestructura básica en este importante sector habitacional.

Señaló que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura urbana en el municipio de San Juan de Sabinas, priorizando obras que atiendan necesidades reales de la ciudadanía y contribuyan al bienestar de las familias.

Finalmente, reiteró que su administración continuará trabajando de manera cercana con la población, dando respuesta puntual a sus solicitudes mediante obras que representen soluciones duraderas.