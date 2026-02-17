Supervisa alcalde Óscar Ríos trabajos con camión Vactor para atender problemas de drenaje en Nueva Rosita

Con el objetivo de atender los problemas de drenaje que afectan a distintas colonias de Nueva Rosita, el alcalde Óscar Ríos Ramírez realizó un recorrido de supervisión a los trabajos que actualmente se llevan a cabo con el camión Vactor, unidad especializada en limpieza y desazolve de redes sanitarias.

Estas acciones se realizan en coordinación con el SIMAS Región Carbonífera y con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte de la estrategia para mejorar los servicios básicos en el municipio.

Durante la supervisión, el edil destacó que la atención a reportes ciudadanos relacionados con drenaje es una prioridad, por lo que se mantienen activos los trabajos de limpieza y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, dando respuesta directa a las solicitudes de la población.

El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas continúa implementando acciones para el mejoramiento del sistema de drenaje sanitario, con el objetivo de prevenir afectaciones y elevar la calidad de vida de las familias de Nueva Rosita.