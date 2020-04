REPORTE COAHUILA DEL PLAN ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19

Actualización de las 12:00 horas.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Abril del 2020.- Con motivo de mantener a

la población informada de los principales avances del Plan Estatal de Prevención y

Control COVID-19, la Secretaría de Salud de Coahuila (SS) informa:

1.- Al momento se registran 3 nuevos casos de COVID – 19 en la entidad y tres

decesos (hombre de 42 años y mujer de 52 originarios de Monclova y mujer de 63

años de Acuña, ya registrados)

DISTRIBUCIÓN DE LOS 3 CASOS

-Monclova

Hombre de 33 años

-Acuña

Hombre de 69 años

-Torreón

Hombre de 28 años

2.- Al corte, se contabilizan EN TOTAL 217 casos en Coahuila – incluidos 20

decesos – distribuidos de la siguiente manera:

CASOS:

117 en Monclova

25 en Torreón

26 en Saltillo

16 en Piedras Negras

4 en Acuña

1 en San Juan de Sabinas

2 en Sacramento

9 Matamoros

6 Frontera

1 San Buenaventura

4 Castaños

2 Ramos Arizpe

1 Nadadores

1 Sabinas

1 Cuatro Ciénegas

1 Francisco I. Madero

HOSPITALIZADOS:

Monclova 5 confirmados y 24 sospechosos

5 Torreón

1 Saltillo

ALTAS:

1 Torreón

3 Saltillo

33 Monclova

DECESOS:

2 Acuña

12 Monclova

1 Sacramento

1 San Juan de Sabinas

2 Matamoros

1 Torreón

1 Saltillo

3.- El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse

en casa.

NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.

4.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que – por situaciones de extrema

urgencia o de carácter laboral – tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.

REITERAMOS: Esta disposición aplica para TODAS LAS REGIONES DEL

ESTADO.

5.- Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más

cercana, o bien marca al 911.

Daremos seguimiento a tu reporte.

La información es totalmente CONFIDENCIAL.