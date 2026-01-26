Seguridad Pública de Múzquiz realiza labores de proximidad social ante bajas temperaturas

Melchor Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, mantiene de manera permanente labores de proximidad social para salvaguardar la integridad de la ciudadanía ante las inclemencias del tiempo.

A través de recorridos preventivos, elementos de Seguridad Pública solicitan a las y los ciudadanos su atención para brindar apoyo y traslado, en caso de ser necesario, a sus hogares o a los albergues temporales habilitados, priorizando a personas en situación vulnerable.

Estas acciones son encabezadas por el comandante Jesús José Ponce Sánchez, quien, siguiendo las indicaciones de la Presidenta Municipal, coordina la atención en todas las comunidades del municipio, garantizando apoyo oportuno a quienes así lo requieran.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana a la población, fortaleciendo la seguridad y el bienestar de las familias de Múzquiz durante esta temporada invernal.