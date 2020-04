Kate del Castillo asegura que él no sólo la traicionó sino que puso en riesgo su vida en la arriesgada hazaña de contactar al capo de la droga, quien fue capturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

“La traición de él es que no me haya protegido, poniendo en riesgo mi vida, sabiendo él y teniendo ya su propia agenda, eso es lo que me lastimó”, dice Kate en el documental The day I met El Chapo.

Por su parte, Andrés Granados, abogado del Chapo, sugiere en el documental que Sean Penn pudo haber tenido algo que ver con su captura, declaración que representa una fuerte acusación hacia el actor de Hollywood.

“Tal vez Sean Penn sí tuvo algo que ver, tal vez filtró la ubicación, pero no lo puedo asegurar, después de que se supo que traicionó a Kate, que no fueron las cosas como habían convenido…”, cuenta Granados, explicando que incluso Guzmán Loera sospechaba que había sido el actor quien hubiera contribuido a que lo capturaran, dando a entender que no le tenía confianza como en su momento se la tuvo a la actriz mexicana.

Sean Penn, por su parte, siempre ha estado en contra del documental y a través de su vocero aseguró que es “irresponsable” porque está lleno de “imprecisiones”. No obstante, Kate reveló sin pudor alguno que ella y el famoso actor de Hollywood sostuvieron relaciones íntimas, lo que le da pie a sostener que aunque él lo niegue, el actuar de Sean Penn no fue inocente y rebasó la confianza que había entre ellos.