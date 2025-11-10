Se accidentan y abandonan camioneta

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Publica en Múzquiz, atendieron el reporte de una volcadura registrada en la Carretera Múzquiz-Rosita la mañana de este domingo.

Al trasladarse hasta el sitio, el personal de la policía ubicó a una unidad Jeep Patriot modelo 2017, en color negro y con placas nacionales, a un costado de la carretera.

La unidad siniestrada se encontraba abandonada, desconociendose si él,o los tripulantes salieron heridos del percance. En tanto, hasta el lugar también se trasladó personal de la policía estatal.