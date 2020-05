Torreón, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la Reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 en La Laguna para dejar claro que trabajará en la apertura paulatina del comercio, además de definir estrategias con empresarios laguneros de la reapertura económica.

“Nos vamos a ir despacio con lo que se puede, y será Salud quien nos indique qué no se puede”, afirmó.

Detalló que son tres los temas prioritarios para Coahuila: salud, reactivación económica y seguridad.

“Nuestro reto es detectar si comienzan los brotes y prevenir que sea lo menos posible.

La capacitación del personal de todas las áreas que se van a reactivar es clave, al tiempo que la alianza y la coordinación con los municipios son también trascendentales”, expresó.

Exhortó a los alcaldes a armar un equipo de supervisores que analicen los aspectos jurídicos, los protocolos de actuación y focalicen posibles brotes.

“Es decir, un encargado que les diga qué tienen y qué necesitan ante este Covid-19. Coahuila debe hacer lo suyo, ver su industria, sus costumbres, su vocación de cada región y, con base en eso, lo mejor es la alianza y la coordinación con los municipios”, dijo.

Solicitó a los municipios que vigilen la reapertura, pues las empresas deberán cumplir con la regulación que marca la Ley.

La Secretaría de Educación del Estado trabaja en estrategias para retomar clases en el siguiente ciclo escolar, y se presentarán a los subcomités regionales, por lo pronto se privilegiará la salud de los alumnos.

La idea es recomponer la economía y posteriormente abrir los centros educativos: “Y sí vamos a poder regresar a clases, pero por ahora estamos definiendo el plan de trabajo, aunque el ciclo se termina de manera virtual”.

Reiteró el apoyo al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues Coahuila está para ayudar y hay total coordinación.

COOPERACIÓN

Jorge Zermeño Infante, Alcalde de Torreón, confirmó que como Ayuntamiento están en la mejor disposición de colaborar con el Gobierno Estatal en esta estrategia para salvaguardar la salud y reactivar la economía.

Advirtió que a esta cita invitó al diputado local Marcelo Torres Cofiño, pues ya se está casi a mitad del año y se va a tener que redefinir su presupuesto, y visualizó que así pasará en los municipios.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El gobernador Miguel Riquelme dio a conocer a los empresarios laguneros el Plan de Reactivación Económica.

RESTAURANTES

Para los empleados:

• Será obligatorio el uso de cubrebocas.

• Lavar frecuentemente las manos.

• Tomar temperatura a cada uno de los empleados antes de iniciar labores.

• Reportar inmediatamente cualquier síntoma: fiebre, dificultad para respirar. En caso de ser así, reportar al 911.

• Los empleados considerados como población en riesgo (personas embarazadas, con padecimientos crónicos y de la tercera edad) deberán permanecer en casa.

Área de atención y/o servicio:

• Limitar el acceso a una entrada principal con filtros sanitarios donde se tome la temperatura y se aplique gel antibacterial para uso de los clientes. En caso de que presente temperatura mayor a 37.5 grados Centígrados, reportar al 911.

• Solamente se admite la entrada de clientes con cubrebocas y deberán portarlo antes y después de la ingesta de alimentos.

• Contar con surtidores de gel antibacterial en el área de sanitarios.

• Desinfectar y asear constantemente con agua hiperclorada el área.

• Reducir la capacidad al 50 por ciento en mesas y en ocupación, garantizando en todo momento la sana distancia. Sin servicio de Barra.

• Las mesas deberán ser ocupadas por un máximo de seis personas.

• Prohibir servilletas de tela.

• Prohibir áreas de juegos infantiles.

• Se limita la entrada a personas de los grupos de riesgo (personas embarazadas, de la tercera edad y con enfermedades crónicas; así como niños y niñas).

• Restaurante-bar. (Podrán operar sólo en la modalidad de restaurante).

SUPERMERCADOS

Empleados:

• Será obligatorio el uso de cubrebocas.

• Lavar frecuentemente las manos.

• Tomar temperatura a cada uno de los empleados antes de iniciar labores.

• Reportar inmediatamente cualquier síntoma: fiebre, dificultad para respirar. En caso de ser así, reportar al 911

• Los empleados considerados como población en riesgo (personas embarazadas, con padecimientos crónicos y de la tercera edad) deberán permanecer en casa.

Área de atención y/o servicio:

• Limitar el acceso a una entrada principal con filtros sanitarios donde se tome la temperatura y se aplique gel antibacterial para los clientes. En caso de que presente temperatura mayor a 37.5 grados Centígrados reportar al 911.

• Solamente se admite la entrada de clientes con cubrebocas.

• Mantener las medidas de desinfección y limpieza en las diferentes áreas.

• Continuar con la capacidad limitada que garantiza la sana distancia.

• Mantener los horarios de atención a la población en riesgo (personas embarazadas, de la tercera edad, con enfermedades crónicas y niños).

HOTELES

Empleados:

• Será obligatorio el uso de cubrebocas.

• Lavar frecuentemente las manos.

• Tomar temperatura a cada uno de los empleados antes de iniciar labores.

• Reportar inmediatamente cualquier síntoma: fiebre, dificultad para respirar. En caso de ser así, reportar al 911.

• Los empleados considerados como población en riesgo (personas embarazadas, con padecimientos crónicos y de la tercera edad) deberán permanecer en casa.

Área de atención y/o servicio:

• Limitar el acceso a una entrada principal con filtros sanitarios donde se tome la temperatura y se aplique gel antibacterial para huéspedes. En caso de que se presente temperatura mayor a 37.5 grados Centígrados reportar al 911.

• Solamente se admite la entrada de clientes con cubrebocas.

• Desinfectar con agua hiperclorada frecuentemente.

• Las áreas de uso común como gimnasio y alberca deberán permanecer cerradas.

• En el área de restaurante, deberá reducir la capacidad al 50 por ciento en mesas y en ocupación, garantizando en todo momento la sana distancia. Sin servicio de Barra. El cupo por mesa no deberá ser mayor a seis personas.

• Se limita la entrada a personas de los grupos de riesgo (personas embarazadas, de la tercera edad y con enfermedades crónicas; así como niños y niñas).

COMERCIO ORGANIZADO

Empleados:

• Será obligatorio el uso de cubrebocas.

• Lavar frecuentemente las manos.

• Tomar temperatura a cada uno de los empleados antes de iniciar labores.

• Reportar inmediatamente cualquier síntoma: fiebre, dificultad para respirar. En caso de ser así, reportar al 911.

• Los empleados considerados como población en riesgo (personas embarazadas, con padecimientos crónicos y de la tercera edad) deberán permanecer en casa.

Área de atención y/o servicio:

• Limitar el acceso a una entrada principal con filtros sanitarios donde se tome la temperatura y se aplique gel antibacterial para los clientes. En caso de que presente temperatura mayor a 37.5 grados Centígrados reportar al 911.

• Desinfectar y limpiar con agua hiperclorada por lo menos dos veces al día el área de trabajo.

• Se podrán restringir horarios y días de atención.

• Reducir la capacidad al 25 por ciento de atención y/o servicio para garantizar la sana distancia de al menos 1.5 metros entre personas.

• Se limita la entrada a personas de los grupos de riesgo (personas embarazadas, de la tercera edad y con enfermedades crónicas, así como niños y niñas).

PLAZAS COMERCIALES

Empleados:

• Será obligatorio el uso de cubrebocas.

• Lavar frecuentemente las manos.

• Tomar temperatura a cada uno de los empleados antes de iniciar labores.

• Reportar inmediatamente cualquier síntoma: fiebre, dificultad para respirar. En caso de ser así, reportar al 911.

• Los empleados considerados como población en riesgo (personas embarazadas, con padecimientos crónicos y de la tercera edad) deberán permanecer en casa.

Área de atención y/o servicio:

• Reducir el número de accesos con filtros sanitarios donde se tome la temperatura y se aplique gel antibacterial para los clientes. En caso de que presente temperatura mayor a 37.5 grados Centígrados reportar al 911.

• Solamente se admite la entrada de clientes con cubrebocas.

• Desinfectar y limpiar frecuentemente con agua hiperclorada las diferentes áreas.

• Se podrán restringir horarios y días de atención.

• Retirar o clausurar las bancas y el acceso a área comunes.

• No se permiten eventos públicos, ni demostraciones adentro.

• Reducir la capacidad al 50 por ciento de las áreas de comedor para garantizar la sana distancia entre mesas. El número de comensales por mesa no deberá superar las seis personas.

• Asignar una persona que controle el acceso al área y supervise se cumpla con la capacidad.

• Prohibir áreas de juegos infantiles.

• Se limita la entrada a personas de los grupos de riesgo (personas embarazadas, de la tercera edad y con enfermedades crónicas, así como niños y niñas).

• Constante supervisión de personal: el cliente debe realizar su compra o actividad y proceder a salir, no quedarse.

CLUBES DEPORTIVOS Y CENTROS RECREATIVOS PRIVADOS

Empleados:

• Será obligatorio el uso de cubrebocas.

• Lavar frecuentemente las manos.

• Tomar temperatura a cada uno de los empleados antes de iniciar labores.

• Reportar inmediatamente cualquier síntoma: fiebre, dificultad para respirar. En caso de ser así, reportar al 911.

• Los empleados considerados como población en riesgo (personas embarazadas, con padecimientos crónicos y de la tercera edad) deberán permanecer en casa.

Área de atención y/o servicio:

• Limitar el acceso a una entrada principal con filtros sanitarios donde se tome la temperatura y se aplique gel antibacterial para uso de los socios e invitados. En caso de que presente temperatura mayor a 37.5 grados Centígrados reportar al 911.

• Solamente se admite la entrada de socios e invitados con cubrebocas.

• Contar con surtidores de gel antibacterial en el área de sanitarios.

• Desinfectar y asear constantemente con agua hiperclorada las diferentes áreas.

• Solamente se permiten actividades individuales (sin contacto físico) y al aire libre.

• En el área de restaurante, reducir la capacidad al 50 por ciento la capacidad en mesas y ocupación, garantizando la sana distancia. No se permitirá más de seis comensales por mesa. Se restringe el servicio de Barra.

• Las áreas de uso común como por ejemplo gimnasio, sauna, regaderas, vapores, vestidores y alberca deberán permanecer cerradas.

• Se limita la entrada a personas de los grupos de riesgo (personas embarazadas, de la tercera edad y con enfermedades crónicas, así como niños y niñas).

MERCADOS AL AIRE LIBRE

Para comercio en vía pública, quedan de manera temporal y estrictamente establecidas las siguientes medidas a partir de este martes 19 hasta el 22 de mayo, como primer arranque:

• Se tomará la temperatura de cada oferente y existirá un protocolo para la apertura del servicio de cada mercado.

• Será obligatorio el uso de cubrebocas y gel antibacterial por parte de los comerciantes. Además deberán de contar cubrebocas y con gel antibacterial para uso de los usuarios y/o visitantes.

• Se deberá realizar la limpieza o sanitización constante y frecuente de sus lugares de trabajo, así como al iniciar y finalizar la labor.

• Se deberán limitar algunos accesos no esenciales de los mercados y se permitirá únicamente el acceso por las entradas principales.

• Se reducirá de un 100 al 50 por ciento la instalación de espacios y/o lugares de trabajo dentro del área de los mercados sobre ruedas, restringiéndose estrictamente a instalar únicamente espacios de 3 por 3 metros, en los días en que normalmente trabajan a excepción de sábados y domingos. Los fines de semana NO habrá instalación de ningún mercado.

• Se limitará a trabajar a los permisionarios intercalando la ocupación de los lugares a instalarse una semana SÍ y la próxima semana NO, así consecutivamente, quedando siempre libre los pasillos centrales de todos los mercados sobre ruedas. En el caso de que haya puestos en algún pasillo central se tendrá que reubicar temporalmente a las entrecalles más cercanas.

• Se trabajará con un máximo de hasta 2 personas por puesto o espacio dentro de la ocupación de los lugares, respetando la sana distancia sin distinción alguna.

• Esto significa que únicamente deberán estar 2 personas como máximo (atendiendo) dentro del espacio o área de trabajo.

• Se reducirá en un 30 por ciento el horario de mercados sobre ruedas, quedando establecido de las 09:00 a las 17:00 horas, esto se refiere a que dentro de este horario se contempla la instalación y retiro de puestos del mismo (a las 17:00 horas no debe de estar ningún puesto instalado).

• Queda prohibido que las personas y/o comerciantes lleven niños, adultos mayores y personas embarazadas a las áreas de los mercados y a sus puestos o lugares de trabajo. Esto aplicará al 100 por ciento de todas y cada una de las personas de las distintas uniones y organizaciones, sin distinción alguna.

• Queda estrictamente prohibida la instalación de sillas y mesas en comercios con giros de venta de alimentos, haciendo la aclaración que es únicamente para llevar (no podrán estar consumiendo dentro del puesto).

• El establecimiento que incumpla las medidas sanitarias, en primera instancia, será notificado con una advertencia y posteriormente podría llegar a ser acreedor a una multa, clausura y cancelación de permiso. Las áreas competentes de cada municipio notificarán lo correspondiente.

• En la medida estipulada en cada uno de los casos, referente al lavado constante de manos, se recomienda que éste sea de 20 segundos, en apego a las recomendaciones sanitarias.